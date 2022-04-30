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Факты / Мир / Росія

Путин пообещал денежные выплаты ветеранам и семьям погибших россиян в Украине

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
путін

Российский президент Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей ветеранам Второй мировой войны на захваченных территориях Украины.

Путин также пообещал несколько миллионов рублей родственникам российских военных, которые погибли или получили ранения в Украине.

Путин поручил российскому правительству найти средства для выплаты 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) участникам Второй мировой войны, которые живут в тех районах Украины, которые находятся под временной оккупацией русских.

Сюда включили также территории, которые контролируют незаконные формирования так называемых ДНР и ЛНР.

Единовременную выдачу средств планируют осуществить в мае. Подобные выплаты 10 тыс. рублей получили 20 тыс. ветеранов в России.

Отдельно Путин подписал указ о выплате 3 млн рублей родственникам российских военных, которые получили ранения, и 5 млн рублей родственникам погибших оккупантов.

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Источник: Украинская правда

Фото: Depositphotos

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