Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Москва приняла решение о прекращении миссии на Международной космической станции.

Однако, когда именно это произойдет, публично объявлять РФ не стала.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Bloomberg.

— Решение уже принято, мы не обязаны об этом говорить публично. Я могу сказать только это: в связи с нашими обязательствами, мы сообщим нашим партнерам об окончании нашей работы на МКС в год, — сказал Рогозин.

Он уточнил, что сроки работы России на МКС определяются правительством и президентом, пока что РФ продолжает работу на станции до 2024 года.

Ранее, глава Роскосмоса угрожал прекратить миссию РФ, если США, Европейский Союз и Канада не снимут санкции против предприятий российской космической отрасли.

Рогозин поддерживает войну России против Украины и угрожает Западу Сарматом и другими достижениями военной промышленности РФ, которые пока еще работают.

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NASA, которое планирует эксплуатировать космическую станцию до 2030 года, продолжает использовать российские космические корабли Союз для транспортировки астронавтов на МКС и со станции.