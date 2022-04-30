РФ приняла решение прекратить миссию на Международной космической станции

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Москва приняла решение о прекращении миссии на Международной космической станции.
Однако, когда именно это произойдет, публично объявлять РФ не стала.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на Bloomberg.
— Решение уже принято, мы не обязаны об этом говорить публично. Я могу сказать только это: в связи с нашими обязательствами, мы сообщим нашим партнерам об окончании нашей работы на МКС в год, — сказал Рогозин.
Он уточнил, что сроки работы России на МКС определяются правительством и президентом, пока что РФ продолжает работу на станции до 2024 года.
Ранее, глава Роскосмоса угрожал прекратить миссию РФ, если США, Европейский Союз и Канада не снимут санкции против предприятий российской космической отрасли.
Рогозин поддерживает войну России против Украины и угрожает Западу Сарматом и другими достижениями военной промышленности РФ, которые пока еще работают.
NASA, которое планирует эксплуатировать космическую станцию до 2030 года, продолжает использовать российские космические корабли Союз для транспортировки астронавтов на МКС и со станции.