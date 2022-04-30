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Факты / Мир / Росія

РФ приняла решение прекратить миссию на Международной космической станции

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
РФ приняла решение прекратить миссию на Международной космической станции

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Москва приняла решение о прекращении миссии на Международной космической станции.

Однако, когда именно это произойдет, публично объявлять РФ не стала.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Bloomberg.

— Решение уже принято, мы не обязаны об этом говорить публично. Я могу сказать только это: в связи с нашими обязательствами, мы сообщим нашим партнерам об окончании нашей работы на МКС в год, — сказал Рогозин.

Он уточнил, что сроки работы России на МКС определяются правительством и президентом, пока что РФ продолжает работу на станции до 2024 года.

Ранее, глава Роскосмоса угрожал прекратить миссию РФ, если США, Европейский Союз и Канада не снимут санкции против предприятий российской космической отрасли.

Рогозин поддерживает войну России против Украины и угрожает Западу Сарматом и другими достижениями военной промышленности РФ, которые пока еще работают.

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NASA, которое планирует эксплуатировать космическую станцию до 2030 года, продолжает использовать российские космические корабли Союз для транспортировки астронавтов на МКС и со станции.

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Фото: Pexels

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