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Факты / Мир / Росія

Россия имитирует поддержку крымскими татарами войны против Украины — Чубаров

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Рефат чубаров

В оккупированном Крыму сегодня планируют провести съезд представителей крымских татар, чтобы продемонстрировать их якобы поддержку войны РФ против Украины.

Об этом сообщил на Facebook-странице председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

— Под контролем ФСБ РФ местная оккупационная власть созывает некий съезд представителей, на котором, из-за отсутствия заметного количества крымскотатарских коллаборантов, обяжут присутствовать студентов Крымского инженерно-педагогического университета, а также работников бюджетных организаций, в частности, учителей школ, — отметил Чубаров.

Председатель Меджлиса отметил, что цель мероприятия – имитация поддержки крымскими татарами политики Путина и “специальной военной операции” против Украины.

По его словам, спецслужбы РФ в очередной раз, но абсолютно безуспешно попытаются обмануть мир, что, мол, крымские татары демонстрируют лояльность к политике страны-оккупанта и ее президента Путина.

— Реализация этого плана начнется принятием на сегодняшнем съезде специального заявления его участников, — написал Чубаров.

По его словам Чубарова, спецслужбы РФ наметили специальный план дальнейшей дискредитации руководителей и членов Меджлиса крымскотатарского народа, активистов крымскотатарского национального движения, политзаключенных и членов их семей.

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Фото: Getty Images

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