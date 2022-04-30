В оккупированном Крыму сегодня планируют провести съезд представителей крымских татар, чтобы продемонстрировать их якобы поддержку войны РФ против Украины.

Об этом сообщил на Facebook-странице председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

— Под контролем ФСБ РФ местная оккупационная власть созывает некий съезд представителей, на котором, из-за отсутствия заметного количества крымскотатарских коллаборантов, обяжут присутствовать студентов Крымского инженерно-педагогического университета, а также работников бюджетных организаций, в частности, учителей школ, — отметил Чубаров.

Председатель Меджлиса отметил, что цель мероприятия – имитация поддержки крымскими татарами политики Путина и “специальной военной операции” против Украины.

По его словам, спецслужбы РФ в очередной раз, но абсолютно безуспешно попытаются обмануть мир, что, мол, крымские татары демонстрируют лояльность к политике страны-оккупанта и ее президента Путина.

— Реализация этого плана начнется принятием на сегодняшнем съезде специального заявления его участников, — написал Чубаров.

По его словам Чубарова, спецслужбы РФ наметили специальный план дальнейшей дискредитации руководителей и членов Меджлиса крымскотатарского народа, активистов крымскотатарского национального движения, политзаключенных и членов их семей.