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Факты / Мир / Росія

“Освободить мир от Запада” и Марс от марсиан: Подоляк о заявлении Лаврова по войне в Украине

Наташа Тарчевська редактор ленты
“Освободить мир от Запада” и Марс от марсиан: Подоляк о заявлении Лаврова по войне в Украине

Кремль в очередной раз изменил цель “спецоперации” в Украине, и теперь рашисты должны “освобождать мир от Запада”, однако российское освобождение означает не что иное, как массовые уничтожения.

Об этом 30 апреля в своем Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Таким образом он отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который озвучил “новую цель” войны в Украине.

Отметим, что тезис о так называемом освобождении мира от Запада Сергей Лавров озвучил в интервью китайскому агентству Синьхуа, опубликованном 30 апреля.

По словам путинского министра иностранных дел, так называемая “специальная военная операция”, которую развязала РФ в Украине, “способствует процессу освобождения мира от неоколониального гнета Запада, замешанного на расизме и комплексе исключительности”.

Действия российских регулярных войск в Украине Лавров на полном серьезе назвал “естественным ходом истории”, а странам Запада посоветовал “смириться с новыми геополитическими реалиями”.

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