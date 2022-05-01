Железнодорожный мост в Курской области обрушился в результате диверсии, однако кто причастен к этому – неизвестно.

Такую информацию подтвердил губернатор области Роман Старовойт. Для большего “правдоподобия” он снял видеообращение к жителям Курской области.

”К сожалению”: губернатор Курской области назвал причину обвала моста у границы с Украиной / 2 фотографии

– К сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия. Поэтому заведено уголовное дело. Следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться, – сказал Старовойт.

Никаких призывов к жителям Курской области быть осмотрительными или обдумать план эвакуации в обращении губернатора не было.

Курская область на карте находится на северо-востоке от Сумской области (примерно 160 км).

1 мая около 11.00 по киевскому времени в Курской области неожиданно обрушился железнодорожный мост на участке железной дороги Суджа-Сосновый Бор.

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Известно, что была разрушена железнодорожная ветка, которая использовалась для передвижения товарных складов.