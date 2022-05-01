Российские олигархи предвидели санкции за несколько месяцев до начала войны и начали переводить деньги через неформальную платежную систему, известную как Hawala.

Об этом в комментарии Bussines Insider рассказали эксперты по финансовым преступлениям, которые заметили увеличение объемов денежных переводов российских граждан в месяцы, что предшествовали войне.

Подобная активность связана с попаданием российских олигархов под западные санкции из-за войны РФ против Украины. Однако олигархи, похоже, предвидели такое развитие событий, переводя деньги через неофициальную платежную систему, известную как Hawala.

В комментарии изданию эксперт по финансовым преступлениям и генеральный директор компании Elucidate Шейн Ридель, чья работа заключается в изучении закономерностей движения денег, рассказал о данной платежной системе.

— Никто не обращает внимания на эту комбинацию организаций — финансых посредников для обоих доверенных лиц, — сказал он.

По его словам, никто не отслеживает транзакции между прокси и прокси, так как это нигде не вызывает никаких тревожных сигналов.

Платежная система Hawala — это неофициальная система перевода средств, которая позволяет переводить средства от одной организации к другой без фактического перемещения денег. В ней нет никаких записей, так как она не требует документации.

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Другими словами, Hawala позволяет физическим или юридическим лицам осуществлять транзакции вне традиционных банковских систем. Издание отмечает, что данной системой пользовались на протяжении десятилетий, но в некоторых странах, например в Индии, она была признана незаконной из-за отсутствия регулирования.

Шейн Ридель рассказал, что в месяцы, которые предшествовали российскому вторжению — начиная с ноября и особенно в декабре — экспертами из его организации было замечено увеличение количества транзакций с участием России.

— Мы видели, как деньги поступали из оффшоров в оншоры (Оншор — финансовый центр в полноналоговой территории, не предоставляющий налоговые льготы, независимо ведет ли компания деятельность на данной территории или ведет деятельность за ее границами, — Ред.), а некоторые деньги поступали из оншоров в оффшоры, что было непропорционально масштабным — более 10% направлялись в или от подставных компаний или организаций, которые, по нашей оценке, были подставными компаниями, — сказал Шейн Ридель.

По его словам, такие транзакции не соответствуют рынку, поскольку типичный поток переводов в любой конкретный день составляет менее 1% с участием подставных компаний.

Операции в системе Hawala возникли на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Изначально сети Hawala были ориентированы на “финансирование терроризма, санкции против него и уклонение от санкций”, рассказал эксперт Ридель.

Он указал на санкции, наложенные на международные транзакции для России, запретив ей пользоваться SWIFT.

Шейн Ридель заявил, что когда против России вводились санкции, это было сделано в надежде затруднить движение денег для РФ, в том числе для олигархов.

— Система Hawala может рассматриваться как один из этих более жестких способов обработки транзакций, — сказал он.

Согласно данным анализа, который был проведен организацией Риделя, активность переводов была сосредоточена в нескольких европейских юрисдикциях — в Швейцарии, на Кипре или Мальте. Во всех этих юрисдикциях многие поставщики корпоративных услуг являются подставными компаниями, сказал Шейн Ридель.

— Я использую термин “подставная компания” довольно широко в данном контексте, это может быть также траст или другой подобный механизм. Но до введения санкций мы наблюдали экстремальное увеличение как притока, так и оттока средств из России, — рассказал эксперт.

По его словам, российские олигархи могут использовать платежную систему Hawala для совершения транзакций, что может объяснить, как они смогли сохранить свой роскошный образ жизни и содержание некоторых своих активов, таких как огромные яхты.

— Сейчас ничего не происходит. Наборы данных, которые мы рассматриваем, больше не покажут нам трафик, по крайней мере, между Россией и другими странами, потому что он практически прекращен, — резюмировал Ридель.

Раньше украинская разведка сообщила, что для минимизации последствий экономических санкций, введенных странами мира, Россия пытается привлечь другие страны из блока ОДКБ.