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Факты / Мир / Росія

Жителей будут готовить к эвакуации: из-за пожаров в Сибири в одном из районов объявлена ЧС

Наташа Тарчевська редактор ленты
Жителей будут готовить к эвакуации: из-за пожаров в Сибири в одном из районов объявлена ЧС

В Минусинском районе российского Красноярского края власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали нестихаемые лесные пожары в Сибири.

Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе Единой дежурной диспетчерской службы (ЕЖДС) Минусинска. Страшные пожары назвали “сложной обстановкой” в регионе.

– В связи со сложной пожарной обстановкой в ​​районе с. Знаменка, с. Лугавское и г. Озеро Тагарское Минусинского района главой Минусинского района объявлен режим чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

О том, что в Сибири горят леса, местные жители сообщали еще неделю назад. По состоянию на начало мая известно, что огонь снизил уже около 170 гектаров леса.

Администрация Минусинского района уже предупредила жителей села Лугавское о готовности к эвакуации. Есть ли жертвы среди местного населения, власти не сообщают.

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