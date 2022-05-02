В российской Перми произошел пожар на пороховом заводе, два человека погибли

В России случился масштабный пожар на Пермском пороховом заводе. Двое рабочих погибли.

Пожар в Перми произошел в День солидарности трудящихся – 1 мая. Возгорание началось на производственном участке по производству пластмассы.

Известно, что один из работников завода погиб на рабочем месте, другой скончался уже в больнице. Управление Ростехнадзора устанавливает причины и обстоятельства пожара на заводе.

Отметим, что на Пермском пороховом заводе изготовляют снаряды для Градов, Смерчей и комплексов противовоздушной обороны.

Год назад на этом же заводе произошел взрыв после возгорания склада со спецпродукцией, тогда пострадали три его работника.