“Неодворянин”, причастный к убийству Литвиненко и контрабанде кокаина: что известно о секретаре Совбеза РФ Патрушеве

Самым воинственным ястребом путинского окружения называют секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Он входит в “святую троицу” приближенных к Путину лиц, вместе с директором ФСБ Александром Болотниковым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Патрушев как никто верит, что Запад мечтает об уничтожении России, о чем и говорил 21 февраля на заседании Совбеза. Именно он тогда выразил мнение, что “конкретная цель” США — развал России.

Что известно о Николае Патрушеве?

Он родился в 1951 году в Санкт-Петербурге, где ходил в школу. Среди его одноклассников его заместитель Сергей Смирнов и экс-спикер Госдумы Борис Грызлов. Причем с последним Патрушев сидел даже за одной партой.

Сначала он окончил приборостроительный факультет, а затем высшие курсы КГБ при Совете министров СССР. Он начал простым оперативным сотрудником и к 1991 году стал начальником отдела по борьбе с контрабандой и коррупцией.

Существует версия, что в этот период Патрушев близко сошелся по службе с Владимиром Путиным. С тех пор их карьеры тесно связаны:

1998 год: Путин – первый заместитель кремлевской администрации, Патрушев – начальник контрольно-ревизионного управления в этой же администрации.

1998 год: Путин – председатель ФСБ, Патрушев – сначала заместитель, затем первый заместитель директора ФСБ.

2000 год: Путин – президент, Патрушев – директор ФСБ.

В начале карьеры у чекиста Патрушева есть один темный эпизод, когда он возглавлял управление контрразведки в Карелии. Тогда Патрушев был пойман на краже и контрабанде дорогостоящей карельской березы. Прокуратура даже возбудила по этому факту дело, но Патрушева быстро спасли, переведя на работу в Москву. Об этом эпизоде ​​в своей книге написал покойный теперь Александр Литвиненко.

Related video

В кресле директора ФСБ Патрушев оставался до 2008 года в течение двух президентских сроков Путина. На этом посту он был дольше всех руководителей ФСБ со времен Юрия Андропова. Тогда же он прославился тем, что, поздравляя сотрудников с Днем чекиста, называл их “новым дворянством”.

Новое дворянство в пагонах

На самом деле фраза Патрушева о “новом дворянстве” уже давно стала искусственно созданным миром иллюзий, в котором живут КГБисты и силовики, формирующие власть в России.

В 2007 году Патрушев и все его семейство стали наследственными дворянами с занесением фамилии в третью часть Общероссийской дворянской родословной книги. Данные об этом размещены на сайте Герольдии главы российского императорского дома Е.И.В. великой княгини Марии Владимировны.

А годом ранее наследственным дворянином стал еще и епископ РПЦ Кирилл. И не исключено, что такими чекистами-неодворянами Россия уже переполнена.

В целом это “новое дворянство” России напоминает львовскую историю о женщинах “освободителей”, которые в театр одевали ночные рубашки из гардероба захваченных помещений львовян, считая этот изысканный домашний наряд вечерними платьями.

Личная жизнь Патрушева

С супругой Еленой Игнащенковой он познакомился еще в юности. Она работала врачом ультразвуковой диагностики. В начале 90-х она вместе с Борисом Грызловым и другими друзьями Патрушева стала основателем ООО Борг, специализировавшегося на экспорте металлолома.

У Патрушева два сына: Дмитрий и Андрей. Старший Дмитрий с 2018 года возглавляет Минсельхоз, а ранее был вице-президентом ВТБ-банка. Известно, что у него шестеро наследников и две жены.

В 2021 году журналисты издания Собеседник обнаружили у Дмитрия Патрушева огромное имение с территорией по размерам как Красная площадь. Один из участков усадьбы принадлежит Елизавете Патрушевой, квартиру которой Дмитрий указывает в своей декларации как собственность дочери. Также журналисты выяснили, что Елизавета стала совладельцем загородного дома вместе с Патрушевым уже после развода.

При этом одной жены Патрушеву-младшему, видимо, мало. Часть его загородного имения оформлена на Марину Артемьеву, которая в конце 2010-го родила мальчика с фамилией Патрушев. Женщина в одном из немногочисленных интервью рассказывала об отце своих детей как о муже. Хотя по данным декларации Патрушева, он не женат, но именно с Артемьевой совместно владеет загородной недвижимостью.

Второй сын, Андрей, – выпускник Академии ФСБ. Через три года после окончания вуза он получил назначение на должность советника главы Роснефти, а позже занял должность генерального директора автономной некоммерческой организации Центр Арктические инициативы. Подобных историй о “двух женах” у Андрея нет, но он, как и старший брат, имеет орден Почета от Путина.

Причастность к убийству Литвиненко и не только

Через несколько дней, как Путин в 2018 году сменил на президентском посту Дмитрия Медведева, Патрушев был назначен на должность секретаря Совета безопасности РФ. Он до сих пор является постоянным членом российского Совбеза.

В 2016 году после длительного судебного расследования убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, Высоким судом Лондона был обнародован вывод, что убийство было, предположительно, утверждено Патрушевым и Путиным.

А за несколько месяцев до убийства Литвиненко в 2006 году Патрушева называли среди возможных преемников Путина в кресле главы Кремля.

В 2018 году Патрушев также фигурировал в СМИ относительно причастности к контрабанде кокаина из посольства России в Аргентине. В том же году он попал в санкционный список США вместе с еще 16 приближенными к Путину чиновниками. В феврале 2022-го, после полномасштабного вторжения России в Украину, США ввели новые санкции против Патрушева и его сыновей.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает очевидной причастность Патрушева и к взрывам жилых домов в России в сентябре 1999 года как инструменту прихода Путина к власти в России.

Нелюбовь Патрушева ко всему западному выливается в его фантасмагорических заявлениях о выдуманных историях о легализованных браках с животными. Таким образом, он попытался доказать, что в странах Запада “организуется неприкрытая дискриминация граждан, придерживающихся традиционных ценностей”.

Но не Патрушевым единым, в свое время депутат от партии Родина Алексей Журавлев заявлял на кремлевских каналах о существовании в Нидерландах специальных борделей, где люди насилуют черепах.