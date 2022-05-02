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Факты / Мир / Росія

В Белгородской области РФ снова слышали “разрывы”

Марта Бондаренко редактор ленты
В Белгородской области РФ снова слышали “разрывы”

Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе было слышно “два сильных разрыва”.

Об этом он написал в Telegram.

По его информации, повреждений и разрушений нет. Также нет и пострадавших, а в соцсетях люди начали публиковать кадры о вспышках в небе.

Больше информации Гладков пообещал позже.

В одном из местных Telegram-каналов жители Белгорода опубликовали видео, на которых слышны звуки взрывов.

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Стоит отметить, что это не в первый раз, когда жители Белгорода и области слышат и видят взрывы.

Ранее в российском городе Белгород у границы с Украиной из-за взрывов вспыхнул пожар на топливном складе. К взрывам на нефтебазе могут быть причастны местные жители.

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1 мая в Томаровке под Белгородом произошел мощный взрыв – загорелся объект Министерства обороны РФ. Позже стало известно, что мощные взрывы затронули не только объект Минобороны РФ, но и, по меньшей мере, семь (вероятно, жилых) домов.

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Фото: Depositphotos

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