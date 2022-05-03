РФ обвинила Израиль в поддержке “неонацистского режима в Киеве”

Министерство иностранных дел России обвинило Израиль в том, что его правительство поддерживает “неонацистский режим в Киеве”.

Соответствующее заявление появилось в Twitter на официальной странице ведомства.

— Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку “неонацистского режима в Киеве”.

❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. ☝️ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX — МИД России ???????? (@MID_RF) May 3, 2022

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Зеленский не может использовать то, что он еврей, как аргумент, что он не может быть нацистом, поскольку у Адольфа Гитлера также была еврейская кровь.

— Президент Зеленский выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это совершенно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи, — заявил Лавров.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова “возмутительны и являются грубой исторической ошибкой”. Он подчеркнул: сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя.

Поэтому Израиль ждет от Лаврова извинений и вызывает посла РФ в МИД. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова Лаврова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам.