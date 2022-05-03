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Факты / Мир / Росія

РФ обвинила Израиль в поддержке “неонацистского режима в Киеве”

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
мзс росії

Министерство иностранных дел России обвинило Израиль в том, что его правительство поддерживает “неонацистский режим в Киеве”.

Соответствующее заявление появилось в Twitter на официальной странице ведомства.

— Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку “неонацистского режима в Киеве”.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Зеленский не может использовать то, что он еврей, как аргумент, что он не может быть нацистом, поскольку у Адольфа Гитлера также была еврейская кровь.

— Президент Зеленский выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это совершенно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи, — заявил Лавров.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова “возмутительны и являются грубой исторической ошибкой”. Он подчеркнул: сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя.

Поэтому Израиль ждет от Лаврова извинений и вызывает посла РФ в МИД. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова Лаврова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам.

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Фото: Dreamstime

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