В половине восьмого утра 3 мая на Кудиновском шоссе в Подмосковье ликвидировали мощный пожар на складе издательства Просвещение, где хранились учебники и другая печатная продукция.

В результате чрезвычайной ситуации загорелись 33,8 тыс. кв. м площади складов.

Кроме того, частично обрушились конструкции здания.

Также была угроза распространения огня на соседний склад, расположенный в 10 метрах от центра возгорания.

Известно, что часть помещений склада арендовали издательство Просвещение и ООО Сток Трейдинг.

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что меньше месяца тому назад сотрудникам Просвещения приказали свести к минимуму упоминания о Киеве и Украине в школьных учебниках.

В следующем учебном году издательство планирует выпустить один из учебников без фамилии автора на обложке, потому что тот – гражданин Украины.

Источник: Антон Геращенко