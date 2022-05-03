В половине восьмого утра 3 мая на Кудиновском шоссе в Подмосковье ликвидировали мощный пожар на складе издательства Просвещение, где хранились учебники и другая печатная продукция.
В результате чрезвычайной ситуации загорелись 33,8 тыс. кв. м площади складов.
Кроме того, частично обрушились конструкции здания.
Также была угроза распространения огня на соседний склад, расположенный в 10 метрах от центра возгорания.
Известно, что часть помещений склада арендовали издательство Просвещение и ООО Сток Трейдинг.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что меньше месяца тому назад сотрудникам Просвещения приказали свести к минимуму упоминания о Киеве и Украине в школьных учебниках.
В следующем учебном году издательство планирует выпустить один из учебников без фамилии автора на обложке, потому что тот – гражданин Украины.
Источник: Антон Геращенко