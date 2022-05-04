Россия близка к историческому поражению еще и на энергетическом фронте. Даже десятки лет подсаживания Европы на нефтегазовую иглу Кремля сейчас не гарантируют Путину сохранения рынка ЕС и прежнего политического влияния.

Европа на пути к окончательному отказу от российских энергоресурсов, основы экономики кремлевского режима, из которой тот черпает сотни миллиардов долларов.

А без европейского рынка сбыта страна-бензоколонка закроется и не сможет полноценно финансировать войну. О важности энергетического оружия против Кремля — далее в материале.

Наконец настоящие санкции

Европейский Союз постепенно приближается к введению настоящих санкций против России, включающих нефтяное эмбарго. Детали проекта шестого пакета санкций официально представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Давайте поймем: это будет нелегко. Некоторые страны-члены сильно зависят от российской нефти. Но мы просто должны над этим работать. Сейчас мы предлагаем запретить российскую нефть. Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти, морской и трубопроводной, сырой и очищенной, — подчеркнула она.

Согласно озвученному плану, поставки сырой нефти из России страны ЕС должны остановить в течение шести месяцев. А вот продукты нефтепереработки будут импортировать чуть дольше — до конца этого года.

— Мы позаботимся о том, чтобы прекращение поставок российской нефти происходило постепенно и упорядоченно, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные пути поставок и минимизировать влияние на мировые ринки. Так мы максимизируем давление на Россию, минимизируя побочный ущерб для нас и наших партнеров по всему миру. Чтобы помочь Украине, наша собственная экономика должна оставаться сильной, — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Исключения из правил

Правда, для принятия пакета санкций необходимо единодушное решение всех 27 государств Евросоюза.

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Но ряд членов ЕС до сих пор выступают против эмбарго, активнее всего – Венгрия. Мол, их экономика слишком сильно зависит от российских энергоресурсов, в частности от нефти. А быстро диверсифицировать поставки мешает отсутствие доступа к морю и привязка к нефтепроводам из России.

Напомним, около 65% нефти Венгрия импортирует именно из РФ.

Именно поэтому в Еврокомиссии решили пойти на определенный компромисс, предложив исключение из шестого пакета санкций.

В частности, Венгрии и Словакии планируют разрешить продлить импорт российской нефти до конца 2023 года – это на целый год дольше, чем остальному ЕС.

Однако, как сообщает австрийское агентство APA, Чехия и Болгария также настаивают на исключениях, ссылаясь на уязвимость своих экономик. Поэтому до окончательного одобрению нового пакета санкций еще далеко.

Тем более, что Венгрию не устраивает даже такое исключение. Как пишет Bloomberg, спикер правительства Венгрии Золтан Ковач заявив, что беспокойство Венгрии остается нерешенным.

— Мы не видим никакого плана или гарантий в текущем предложении по управлению даже переходным периодом, а также того, что будет гарантировать энергетическую безопасность Венгрии, – настаивает он.

Министр экономики Словакии Ричард Сулик чуть раньше тоже отмечал, что прощание его страны с российской нефтью займет несколько лет.

Впрочем, у Еврокомиссии еще есть время, чтобы убедить несогласных пересмотреть свое отношение к российским энергоресурсам.

Соответствующий положительный опыт уже есть: министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что Германия поддержит нефтяное эмбарго. За эмбарго с недавних пор и Австрия.

— В Евросоюзе есть еще те, кто сомневается, но теперь их “укатать” будет гораздо легче. Если слон за, то и другие подтянутся, — считает эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Кому будет больнее

Несмотря на все заявления ряда европейских стран о зависимости экономики от российских энергоресурсов, падении ВВП и росте инфляции, в случае введения эмбарго российской экономике от потери премиального рынка ЕС будет несравненно хуже.

Удар по России, собственно, и является целью этих санкций. Тогда как потери Европы, согласно прогнозам, будут не критичными.

— Сейчас исследования прогнозируют потерю странами ЕС не более 3% ВВП в худших сценариях (для отдельных стран до 5%) и менее 1% ВВП в базовых сценариях, — отмечает начальник отдела стратегии Оператора ГТС Украины Алексей Ярошенко.

Тогда как для России нефть — это товар №1, эксперты напоминают: именно продажа нефти и нефтепродуктов за рубеж – основная статья доходов кремлевского режима.

— В 2021 году это принесло в общей сложности $180,1 млрд ($110,1 млрд – сырая нефть и $70 млрд – нефтепродукты). Экспорт природного газа обеспечил $55,5 млрд доходов. Уголь — $17,6 млрд, электроэнергия — чуть более $1 млрд. В целом энергетический экспорт обеспечил поступление в РФ $253,2 млрд, что составляет 54,3% всей экспортной выручки, — поясняет президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар.

Между тем металлургический экспорт обеспечил российской казне лишь $40,6 млрд, а экспорт аграрной продукции – $37,7 млрд.

— Приведенные цифры подтверждают необходимость нанести удар по энергетическому экспорту РФ, — заключает Михаил Гончар.

В случае введения действенного эмбарго россиянам будет просто некуда деть всю свою нефть.

— Россия экспортирует в ЕС половину своей нефти. Часть ее можно перебросить на Азию, но все равно РФ будет очень больно. Бензоколонка должна готовить в Европе график закрытия, — добавляет Павел Климкин.

Добычу, вероятно, придется сокращать, немало скважин — вообще консервировать, что неизбежно приведет к упадку отрасли и соответственно доходам от нее.

— Всеми этими шагами мы лишаем российскую экономику способности к диверсификации и модернизации. Путин хотел стереть Украину с карты. У него явно не получится. Наоборот: Украина восстала в единстве. А его собственная страна, Россия, тонет, — констатирует Урсула фон дер Ляйен.

На очереди — газ

От природного газа из России ЕС отказаться еще сложнее, чем от нефти. Поэтому в проекте шестого пакета санкций о газе речь пока не идет. Хотя Евросоюз и декларирует постепенный, но неотвратимый отказ от российского голубого топлива в среднесрочной перспективе.

Украинские же специалисты уверены: именно комплексное эмбарго нанесет Кремлю наибольший ущерб и существенно ускорит победу.

— Нужны сокрушительные санкции, которые действительно способны ослабить позиции Путина. Введение эмбарго (на природный газ) станет шоком для России. Но это должен быть сознательный выбор Европы, — настаивал председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в интервью немецкому изданию RND-RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Газовое эмбарго не менее важно, чем нефтяное, убеждены эксперты.

— В отличие от нефти и угля, транспортировка газа невозможна без сети трубопроводов и/или терминалов LNG. Россия не сможет переориентировать газ, который продает в ЕС, на другие рынки из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры. Так, месторождения в Западной Сибири не соединены с Китаем (а месторождения Восточной Сибири – с Европой). Мощностей существующих в РФ терминалов газификации также недостаточно. Поэтому санкции по газу могут быть болезненными для России, потенциально более болезненными, чем санкции по нефти, — отмечает Алексей Ярошенко.

При чем бить Россию на газовом фронте Европа может и до официального введения эмбарго, считает Юрий Витренко.

— Например, до введения полного эмбарго Германия может запретить немецким компаниям, которые продолжают покупать российский газ, платить деньги России. Все платежи за российские энергоносители должны быть направлены на специальные счета escrow accounts, доступа к которым у России не будет, пока она полностью не выведет свои войска из Украины. Другой возможный путь — ввести дополнительные таможенные пошлины на российский газ, чтобы его цена выросла настолько, что импорт потерял бы свою целесообразность, – предлагает глава Нафтогаза.

Впрочем, чтобы ограничения экспорта российского газа не вызвали существенного роста цен и остановки транзита через украинскую газотранспортную систему, в операторе ГТС Украины призывают сначала ввести ограничения на транспортировку газа маршрутами в собственности Газпрома, в первую очередь по газопроводу Северный поток-1.

Если санкции сработают сполна, едва ли не впервые энергетическое оружие может сработать против России.

Нефтегазовая отрасль врага рискует деградировать, а кремлевский режим потерять свой главный источник дохода.

И хоть это произойдет не моментально, постепенное, но необратимое ослабление соперника приближает нашу победу.