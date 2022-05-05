5 мая в российском городе Курск произошел масштабный пожар. По официальным данным, горело “нежилое здание” площадью более 400 кв. м.

В соцсетях быстро распространились фото и видео пожара в Курске: в комментариях перепуганные жители города уверяли, что черный столб дыма виден буквально изо всех точек Курска.

Курские спасатели сначала сообщили, что пожар произошел в жилом доме, однако впоследствии информация сменилась нежилым. Кроме самого дома, рядом загорелась сухая трава.

Уже через несколько часов МЧС РФ официально сообщило, что пожар в Курске был укрощен. О так называемых “хлопках” (термин, которым кремлевская пропаганда заменяет слово “взрывы”) в соцсетях не сообщали.

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Курская область на карте находится на северо-востоке от Сумской области. До ближайшего украинского пограничного пункта — примерно 120 км.

1 мая около 11.00 по киевскому времени в Курской области неожиданно обрушился железнодорожный мост на участке железной дороги Суджа — Сосновый Бор.

Известно, что была разрушена железнодорожная ветка, которая использовалась для передвижения товарных составов.

По словам губернатора области Романа Старовойта, причиной разрушения моста стала диверсия, однако никаких подробностей он не озвучил.