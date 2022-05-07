Призыв и объявление войны: что может готовить Путин на 9 мая в РФ

По информации разведки, Россия активно готовится к тому, чтобы 9 мая сделать важное объявление касательно войны в Украине.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что РФ может объявить всеобщую мобилизацию, чтобы продолжить воевать против нашего государства. Но поможет ли это на поле боя?

Перспективы мобилизации

На теорию относительно объявления общей мобилизации в России играют их “успехи” на фронте. После начала “второй фазы” российские войска продвинулись всего на несколько километров и пока не смогли взять ключевые позиции.

Учитывая динамику последних дней, иностранные и украинские разведки констатируют, что вскоре российские оккупанты могут полностью исчерпать свой наступательный потенциал, и у них не останется иного выбора, кроме как встать в оборону.

Резервов фактически не осталось, потому чтобы снова пойти в наступление, им придется прибегать к тотальной мобилизации населения.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что в настоящее время перспектива такого решения вполне реальна. Но об объявлении войны вряд ли пойдет речь.

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— Если он (Путин, — Ред.) что-то и будет объявлять, то это будет звучать примерно так: учитывая, что НАТО, США и коллективный Запад не заинтересованы в примирении, не слышат Россию и продолжают помогать Украине, мы нуждаемся в дополнительных силах для продолжения “борьбы”, — рассуждает Мусиенко.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что у России не сложились предпосылки для объявления полномасштабной мобилизации.

Несмотря на то, что многие россияне поддерживают политику президента РФ Владимира Путина, они вряд ли пойдут умирать за его амбиции. Поэтому в России продолжится скрытая мобилизация.

– Они будут проводить скрытую мобилизацию, которая длится в России уже не первый месяц. Она продолжится в том же духе, – высказывает мнение эксперт.

Не мобилизацией единой

Конечно же, мобилизация – это не единственное, о чем может сказать Путин на 9 мая.

Жданов не исключает, что Путин может объявить о “взятии” Мариуполя, даже если на территории Азовстали будут идти тяжелые бои. Возможно, полный контроль над городом является главной целью РФ до 9 мая.

Если же он хочет не обходить стороной войну в Украине, то может сделать одно из нескольких заявлений.

Первое – это провозгласить о “присоединении” оккупированных территорий к РФ.

– Маловероятно, но возможно, что Путин объявит присоединение временно оккупированных территорий Украины к России как аннексию. Но здесь и Запад отреагирует, и новый пакет санкций может быть более жестким, чем то, что (вводилось, — Ред.) по сей день, — объясняет Жданов.

Второе – что НАТО является причиной его поражения в Украине, поскольку якобы с ним и воюет Россия. Эксперты считают, что в таком случае он может объявить войну всему блоку НАТО, что станет новым витком эскалации и будет предусматривать всеобщую мобилизацию в России.

Путин может пойти и на то, чтобы объявить о достижении всех целей спецоперации и завершить ее в том или ином виде.

Хотя сейчас этот сценарий выглядит наиболее маловероятным, есть факты, свидетельствующие о подготовке и к такому развитию событий.

Например, в разговоре с Папой Римским премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что у России якобы есть “план, как завершить все 9 мая”.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что “спецоперация” РФ так долго длится.

Не исключают и того, что 9 мая станет своеобразным “предупреждением” Западу. Впервые с 2010 года в параде может принять участие российский командный самолет Ил-80 “судного дня”, который должен перевозить высшее руководство РФ, если будет объявлена ​​ядерная война.

Конечно, и Западу есть чем ответить Путину. 9 мая президент США Джо Байден намерен подписать закон о ленд-лизе для Украины.

За день до этого — 8 мая — ожидается видеоконференция президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран-членов G7, в ходе которой обсудят дальнейшие ответные шаги на агрессию РФ против Украины.

Когда доедут до поля боя

Если Путин все же пойдет по пути принудительной мобилизации, призывники чудесным образом не появятся на поле боя.

Их нужно будет по меньшей мере вооружить, одеть, провести минимальное обучение, и только после этого отправить на фронт.

Если бы Россия ценила жизнь своих военных, на это потребовалось бы несколько месяцев.

— Это если они не придумают какую-то подготовку “по ускоренному образцу”, которая продлится, например, 10 дней максимум. И после этого (мобилизованных, – Ред.) будут отправлять на линию фронта. Тем более, учитывая, что для российского командования жизнь личного состава ничего не стоит, а их стиль и манера боевых действий сводятся к тому, чтобы забрасывать числом, может случиться так, что действительно введут какую-то сокращенную формулу (подготовки, — Ред.), — рассуждает Мусиенко.

Мы уже видели, как РФ насильственно мобилизует жителей “ДНР” и “ЛНР” и бросает их на фронт как “пушечное мясо”.

Во время допроса СБУ один из таких “мобилизованных” признался, что его бросили в бой без подготовки.

– На самом деле нас никто не учил. Во время прохождения “службы” меня и пять человек бросило командование в одном из сел при отступлении, — рассказал на допросе пленный.

Если же Россия решит готовить призывников качественно, то они могут не успеть приехать в Украину, ведь ВСУ к тому времени могут выйти на границы с РФ.

Отсрочить поражение

ВСУ, хотя и в тяжелых боях, удалось уничтожить немалую часть элитных российских военных. Подготовленные за несколько дней новобранцы из РФ вряд ли долго продержатся, особенно если их бросят на Восток Украины, где сосредоточены украинские элитные бойцы.

Скорее всего, призывники усилят группировку на Юге и Востоке Украины. Не исключает Мусиенко и наступление в районе Сумской области, но не более того.

Однако даже этого недостаточно, чтобы Россия смогла выиграть много времени, убежден Жданов.

– Это может отсрочить поражение (России, – Ред.), но ненадолго. Дело в том, что они – пушечное мясо, а мы уже становимся крепче. К тому же идет западное вооружение, – говорит Жданов.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович также уверен, что мобилизация не поможет России на поле боя.

– Россияне очень боятся всеобщей мобилизации. Если ее объявят, это будет очень хорошо, это лучший выход для Украины. Поскольку вероятность революции в России растет многократно, а с военной точки зрения они не составляют значительной силы, потому что даже оружия не имеют для всех, — считает Арестович.

Угроза для России

Объявление массовой мобилизации в России представляет некоторую опасность не только непосредственно на фронте в Украине, но и российскому режиму.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков считает, что россияне будут поддерживать Путина, пока война в Украине для них будет “по телевидению”.

По его мнению, как только в РФ объявят мобилизацию, многие россияне перестанут верить пропаганде и начнут искать информацию в интернете, где увидят реальную картинку войны.

— Что они там видят — трупы российских солдат, заживо сгоревших в танках, трупы солдат РФ, которые поедают собаки, разгромленные города, трагедию. И понимают, что завтра они туда поедут. Тогда эта война из телевизора перемещается в реальную жизнь. А люди, сидящие на диванах, точно не хотят войны. Потому эта мобилизация даст ровно обратный эффект, – объяснил оппозиционер в эфире Единого телемарафона.

Решение объявить всеобщую мобилизацию станет очередной ошибкой Путина и потому, что получит ответ и на международной арене.

Когда весь мир говорит о необходимости как можно скорее остановить войну в Украине, Россия идет на эскалацию. Следствием этого станет еще большая политическая изоляция и ужесточение санкций.

Кроме того, социальное напряжение в РФ будет расти, несмотря на то, что власти могут заявлять о поддержке всех действий Путина народом.

А это представляет прямую угрозу для российского режима.

— Санкции, которые будут вводиться в дальнейшем, не будут отменены просто так. На все будут ставить соответствующую цену. Хотите отменить пакет санкций – сократите ядерный арсенал, например… В перспективе это может привести к тому, что отдельные субъекты РФ, а там есть разные коренные народы, захотят себе другое будущее, а не гибнуть ради помешанных имперских амбиций. Тогда начнутся тектонические движения распада (России, – Ред.) на меньшие образования, – объясняет руководитель Центра военно-правовых исследований.

Попытка мобилизовать россиян для “идущей по плану” войны является чрезвычайно большим риском для нынешних “элит” России.

Да, она создаст новые проблемы для Украины на фронте, но вряд ли сможет изменить курс этой войны. Курс на нашу победу.