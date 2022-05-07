Власти Италии в ходе расследования выявили, что бенефициарный владелец яхта Шахерезада имеет тесные связи с высшим руководством Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики и финансов Италии.

Так, расследования, проведенные финансовой полицией, выявили наличие сильных экономических и деловых связей бенефициарного владельца яхты Шахерезада с видными представителями российского правительства и с другими субъектами, включенными в санкционный список, говорится в сообщении Минэкономики Италии.

Судно, плавающее под флагом Каймановых островов и пришвартованное в Марина-ди-Каррара, уже давно находится под пристальным вниманием властей.

На основании этих сведений Комитет финансовой безопасности (FSC) предложил Совету Евросоюза включить фактического владельца яхты в вышеупомянутый список.

Ранее американское издание The New York Times писало, что небольшом итальянском городке на тосканском побережье пришвартована одна из самых больших и самых дорогих суперяхт в мире — Шахерезада.

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Стоимость яхты примерно в 700 млн долларов. Она имеет две вертолетные палубы и усеяна куполами-спутниками. На яхте есть бассейн, танцпол, оборудованный тренажерный зал и позолоченные светильники в ванных комнатах.

Издание отмечает, что владелец 140-метровой яхты Шахерезада до сих пор не был публично идентифицирован. Это породило предположения, что это может быть ближневосточный миллиардер или россиянин со сверхсвязями — даже Владимир Путин.

Капитан корабля Гай Беннетт-Пирс, гражданин Великобритании, отрицал, что Путин владел яхтой или когда-либо находился на ней. Также Беннетт-Пирс отметил, что владелец судна не числится ни в каких санкционных списках. При этом он не исключил, что это мог быть россиянин.

Капитан Беннетт-Пирс сказал, что итальянские следователи поднялись на борт в пятницу и изучили некоторые сертификационные документы корабля. Он также заявил, что у него не было другого выбора, кроме как передать документы, раскрывающие личность владельца, итальянским властям.

На прошлой неделе французские власти арестовали яхту Amore Vero недалеко от Марселя, когда она готовилась к отплытию, заявив, что она принадлежит Игорю Сечину, главе российской Роснефти.

В Италии полиция Сан-Ремо конфисковала яхту Лена, принадлежащую Геннадию Тимченко, другу Путина, который контролирует компанию по экспорту нефти. В соседнем муниципалитете Империи полиция также конфисковала яхту Lady M, принадлежащую Алексею Мордашову, самому богатому человеку России.

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Источник: Министерство экономики и финансов Италии