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Факты / Мир / Росія

Лидеры стран G7 анонсировали поэтапный запрет на импорт нефти из России

Илья Нежигай редактор ленты
Лидеры стран G7 анонсировали поэтапный запрет на импорт нефти из России

Страны Большой семерки (G7) обязались поэтапно прекратить или запретить импорт российской нефти.

Об этом говорится в совместном коммюнике по результатам встречи, проводимой при участии президента Украины Владимира Зеленского.

– Это сильно ударит по главной артерии путинской экономики и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны. Большая семерка также обязалась работать вместе, чтобы обеспечить стабильные глобальные поставки энергии, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В коммюнике отмечается, что западные санкции уже существенно усложнили для России ведение войны против Украины. Лидерами отмечается стремление усиливать давление на РФ в дальнейшем.

Страны G7 также продолжат работу с партнерами, чтобы не допустить уклонение РФ от санкций, их обхода или других мер, позволяющих пренебречь ограничения России.

Всего стороны представили пять основных шагов, которые собираются предпринимать для дальнейшей изоляции России от мирового сообщества.

Полное заявление лидеров стран Большой семерки читайте в материале Факты ICTV.

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Источник: White House

Фото: Dreamstime

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