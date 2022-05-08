Страна-агрессор в Российской Федерации несет значительные потери в войне против Украины. РФ осталась без 25,5 тыс. военных личного состава.
Украинские защитники уничтожили более 1 130 вражеских танков, 2 741 боевую бронированную машину и 199 российских самолетов, которые беспощадно пытались убить мирных жителей и разрушить инфраструктуру.
Общие боевые потери России
- личного состава – около 25 500 (+400) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1 130 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин – 2 741 (+28) единица;
- артиллерийских систем – 509 единиц;
- РСЗО – 179 (+7) единиц;
- средства ПВО – 86 (+2) единиц;
- самолетов – 199 единиц;
- вертолетов – 156 (+1) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) единица;
- корабли/катера – 12 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19) единиц;
- специальная техника – 39 (+1) единиц;
- крылатые ракеты – 92 (+2) единицы.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что самые большие потери российской армии наблюдались на Новопавловском направлении. Окончательная информация уточняется, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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