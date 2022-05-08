Вторжение России в Украину продолжается уже третий месяц, и для поддержания военного наступления РФ требуется около $900 миллионов в день.

Об этом изданию Newsweek рассказал Шон Спунц, главный редактор издания SOFREP, специализирующегося на военной тематике.

По оценкам SOFREP, на такую высокую цену влияют несколько факторов. Это и оплата труда российских солдат, воюющих в Украине, и обеспечение их боеприпасами, патронами и ракетами, и расходы на ремонт потерянной или поврежденной военной техники. Россия также должна заплатить за тысячи единиц критического оружия и крылатых ракет, выпущенных во время войны, стоимость которых, по словам Спунца, составляет около $1,5 млн за штуку.

Приведенные цифры не учитывают, сколько Россия могла потерять в финансовом плане из-за жестких экономических санкций, введенных против нее после начала вторжения в конце февраля. Эти санкции могут остаться в силе, даже если Россия выведет свои войска, заявили в Белом доме.

Среди стран Запада многие считали, что Россия быстро разгромит Украину вскоре после вторжения, учитывая ее военное превосходство. Однако до сих пор Россия не добилась больших военных успехов. Оккупационные Силы не смогли взять под контроль Киев и с трудом удерживают позиции в других крупных городах. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что каждый шаг российских войск наталкивается на сильное сопротивление украинцев.

— Все, что я могу вам сказать, это то, что русские не добились того прогресса на Донбассе и юге, который, как мы считаем, они хотели добиться. Мы считаем, что они отстают от графика, — сказал Джон Кирби.

Неудачи России дорого обходятся ей как в финансовом плане, так и в плане человеческих жертв, хотя Кремль не решается обнародовать цифры военных потерь. Исследование, опубликованное через две недели после заявления Путина, показало, что прямые потери от войны обошлись России примерно в $7 млрд.

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Экономические санкции, наложенные на страну в результате вторжения, оказали разрушительное воздействие на страну, которое, вероятно, будет ощущаться российскими гражданами в течение десятилетий, говорится в докладе CNBC от 14 марта.

Согласно материалу CNBC, российская экономика может быть отброшена назад на целых 30 лет, поскольку российский рубль рухнул, а некоторые считают, что уровень жизни в России может быть снижен в течение следующих пяти лет.

Институт международных финансов, финансовый аналитический центр, представляющий фирмы более чем 70 стран, утверждает, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны в этом году, скорее всего, упадет на 15 процентов, сообщает Business Insider.

Украина также нанесла тяжелый удар по России в апреле, потопив “Москву”, российский военный корабль и флагман военно-морского флота, ущерб от которого оценивается в $750 миллионов.

В апреле сообщалось, что с начала войны Украина уничтожила более 5 тыс. единиц российской техники, но крейсер Москва стал самой дорогой целью.

Несмотря на огромную стоимость оружия, Джон Кирби заявил, что есть доказательства того, что российские войска не попадают в намеченные цели высокоточными управляемыми ракетами. По его словам, причиной этого может быть множество факторов, включая возможную некомпетентность операторов.

Между тем, растут опасения, что президент Владимир Путин может использовать 9 мая — который в стране отмечается как День Победы и знаменует разгром нацистской Германии — для официального объявления войны Украине. Однако российские официальные лица опровергают эти сообщения, а представитель Кремля заявил, что “такой возможности нет”.