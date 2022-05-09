Во время парада к 9 мая, который состоялся сегодня в центре Москвы, на Красной площади, не был замечен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Как сообщают российские СМИ, парадом командовал главнокомандующий сухопутными войсками РФ, генерал Олег Салюков. А принимал парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В то же время Герасимов, похоже, не присутствовал на параде, что удивительно, учитывая его должность и “сакральное” значение 9 мая для российской пропаганды. Ранее Герасимов не раз командовал парадами к 9 мая в Москве. Недавно появились неофициальные сообщения, что он получил ранение в Харьковской области.

Олег Салюков и Сергей Шойгу на параде в Москве 9 мая 2022 года

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин сидел среди ветеранов на специальной трибуне. По информации СМИ, на параде также присутствовали глава правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель Путина в Совбезе РФ Дмитрий Медведев.

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Вопреки прогнозам экспертов и разведки, во время выступления Путин официально не объявил “войну” Украине вместо “спецоперации”. Не прозвучало и объявление о всеобщей мобилизации в РФ. Он лишь повторил циничные пропагандистские нарративы, которыми российская пропаганда оправдывает кровавое вторжение войск РФ в Украину.

Еще одним интересным моментом является то, что воздушная часть парада в Москве была отменена. По официальным сообщениям Кремля – якобы из-за плохой погоды. А потому самолеты, включая так называемый самолет Судного дня, над Красной площадью сегодня не пролетели.

Западные СМИ ранее информировали, что Путин хочет направить Западу предупреждение о “конце света”, а потому, помимо истребителей, над Москвой должен был пролететь и командный самолет Ил-80 “судного дня”, который будет перевозить высшее руководство РФ в случае ядерной войны. Однако этого не произошло.

В этом контексте следует отметить, что украинские военные во время боев уже уничтожили 199 самолетов и 158 вертолетов войск РФ.

Не приезжали в этом году на парад в Москве лидеры других стран. В Кремле отсутствие иностранных гостей объясняли “не юбилейной датой”.

Что известно о возможном ранении Герасимова

Недавно в западных СМИ появилась информация, что начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов приезжал на восток Украины, где сейчас ведутся ожесточенные боевые действия. Об этом, в частности, информировало американское издание The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечалось, что 30 апреля Герасимов якобы посетил позиции российских захватчиков в Изюме, где находился командный пункт 2-й общевойсковой армии РФ. В тот же день украинская армия нанесла удар по командному пункту. В то же время, по данным журналистов, Герасимов на тот момент якобы уже покинул объект.

Другие источники и военные журналисты информировали, что Герасимов якобы получил осколочное ранение в районе Изюма. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что Герасимов получил осколочное ранение правой голени без перелома кости. В то же время, официальных подтверждений этой информации не было.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович информировал, что во время ударов по полевым штабам войск РФ под Изюмом враг потерял многих людей из офицерского состава: почти 200 убитых и не менее 30 старших офицеров. В то же время, информацию о ранении Герасимова он не подтвердил.

Несмотря на это, сегодня Герасимов, похоже, отсутствовал на параде, что вызывает вопрос, куда же делся один из ключевых командующих армией РФ.

Источник: NEXTA, РБК, Крым.Реалии, The New York Times

Фото: Минобороны РФ