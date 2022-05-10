Рекордно быстро перешел от дедов к современноcти: мир о речи Путина

9 мая в День победы российский диктатор Владимир Путин вышел на трибуну и толкнул свою “праздничную” речь.

Как никогда лаконичен — первое, что отмечают мировые медиа о Путине на параде этого года. Его речь длилась всего 11 минут. И, как отмечает журналист-расследователь Христо Грозев, рекордно быстро перешла от подвигов дедов к современности.

— Менее чем через минуту после выступления Путин обращается к теории заговора о планах НАТО напасть на Россию из-за украинских нацистов, — пишет Грозев.

Большую часть выступления Путин оправдывал нападение России на Украину. Повторял, что РФ вроде как защищается от НАТО.

— В Киеве заявили о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное освоение прилегающих к нам территорий, — сказал он.

Что Украина никогда не была членом Альянса, и еще в 1996 году отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые теперь нарушила именно Россия, Путин не вспоминает. В то же время на обвинениях не останавливается и переходит к США.

— Все говорило о том, что столкновение с нацистами и бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны делали ставку, будет неизбежным, — говорит президент страны-агрессора.

В Белом доме с ответом не заставили себя ждать. Джен Псаки назвала Кремль – фабрикой дезинформации.

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— В то время как президент Путин и русский народ празднуют День победы, российские войска совершают военные преступления и зверства в Украине и участвуют в жестокой войне, которая вызывает столько страданий и ненужных разрушений, — заявила представитель Белого дома.

Слова Украина Путин так и не произнес. Забыл упомянуть и об уничтоженном Россией Мариуполе. И еще раз поражает мир своей наглостью. Вот как об этом написал глава московского бюро Financial Times Макс Седдон.

— Путин возложил цветы к памятникам “городам-героям” Второй мировой войны, в частности Киеву и Одессе. Удивительная наглость делать это, когда вы все еще постоянно стреляете по ним ракетами.

Несмотря на прогнозы аналитиков, глава Кремля так и не назвал войну в Украине войной. И не объявил всеобщую мобилизацию. Впрочем, считает американский исследователь вооруженных сил РФ Роб Ли, это не значит, что Путин отказался от своих планов, потому что Россия уже отправила воевать в Украину 80% своих сил.

— Это не обязательно означает, что Россия проведет полную мобилизацию, но она может санкционировать отправку в Украину призывников, ныне служащих, — отметил Ли.

Интересная деталь, которую отмечают в мировых медиа: в речи этого года Путин, вопреки традиции, не упомянул о недопустимости войны.