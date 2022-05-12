Вечером 11 мая в Белгородском районе в России прогремели взрывы. По словам очевидцев, после этого начался пожар.

Информацию о взрывах под Белгородом подтвердил и губернатор Вячеслав Гладков. Не вдаваясь ни в какие подробности, он обвинил в пожаре ВС Украины, якобы совершивших обстрел.

— Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района… есть один пострадавший, ему уже оказывают необходимую медицинскую помощь. Есть разрушения, – написал Гладков.

Фотографии с последствиями взрывов в селе Солохи под Белгородом в соцсетях начали публиковать местные жители.

Уже через некоторое время губернатор обнародовал данные о пострадавших. Так, один человек погиб, еще трое получили ранения. Ситуацию в Белгородской области он назвал “самой сложной за все время обстрелов”.

Отметим, что село Солохи Белгородского района расположено примерно в 30 км от государственной границы Украины.