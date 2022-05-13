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Факты / Мир / Росія

Пламя перекинулось на театр: в российском Иркутске начался масштабный пожар

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Пламя перекинулось на театр: в российском Иркутске начался масштабный пожар

В пятницу, 13 мая, в России произошел масштабный пожар в Иркутске.

Сначала загорелось неэксплуатированное здание, после чего пламя перекинулось на здание Театра юного зрителя, построенного почти 100 лет назад. Здание ТЮЗа внесено в реестр культурных памяток архитектуры РФ.

Кроме российских СМИ и местных жителей информацию о пожаре в Иркутске подтвердил губернатор области Игорь Кобзев.

— Эвакуировано 50 человек. Площадь пожара 800 квадратных метров… Огонь быстро распространяется, поскольку под кровлей деревянные заплаты. Плюс – деревянные перекрытия. Пламя идет пустотами.

О пострадавших в результате пожара в Иркутске пока не сообщается. Локализация пламени длится уже несколько часов.

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