В пятницу, 13 мая, в России произошел масштабный пожар в Иркутске.

Сначала загорелось неэксплуатированное здание, после чего пламя перекинулось на здание Театра юного зрителя, построенного почти 100 лет назад. Здание ТЮЗа внесено в реестр культурных памяток архитектуры РФ.

Кроме российских СМИ и местных жителей информацию о пожаре в Иркутске подтвердил губернатор области Игорь Кобзев.

— Эвакуировано 50 человек. Площадь пожара 800 квадратных метров… Огонь быстро распространяется, поскольку под кровлей деревянные заплаты. Плюс – деревянные перекрытия. Пламя идет пустотами.

О пострадавших в результате пожара в Иркутске пока не сообщается. Локализация пламени длится уже несколько часов.