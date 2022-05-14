В море вышли все действующие подлодки Черноморского флота РФ из Севастополя — СМИ

В акваторию Черного моря вышли все действующие субмарины Черноморского флота РФ.

Об этом сообщил корреспондент проекта Крым. Реалии.

Сейчас в Южной бухте Севастополя причалы, возле которых обычно стоят подлодки, пустые, пишет издание.

— Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта Варшавянка: Б-261 Новороссийск, Б-237 Ростов-на-Дону, Б-262 Старый Оскол, Б-265 Краснодар, Б-268 Большой Новгород и Б-271 Колпино, — пишет Крым. Реалии.

Как отмечает издание, подлодки проекта 636 Варшавянка (которые по кодификации НАТО называется как Improved Kilo) – это тип многоцелевых дизель-электрических подлодок, дальность хода которых 400 миль на трех узлах под водой, а в режиме РДП на скорости 7 узлов — 7500 миль. Автономность субмарин составляет 45 дней. Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров.

Подводные лодки этого типа имеют минно-торпедное вооружение и крылатые ракеты типа Калибр в различных модификациях, которые применяются по морским и наземным целям. На каждой из подлодок может находиться по четыре таких ракеты.

Россия наносит удары с временно оккупированного Крыма ракетами из своих подлодок, рассказывал ранее Крым. Реалии эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВСУ Андрей Рыженко.

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Издание отмечает, что в состав Черноморского флота РФ входит подлодка проекта 877 Палтус Б-871 Алроса, но она с мая 2019 года стоит на ремонте в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте.

Ранее издание сообщало, что российская подлодка Алроса уже готовится к выходу на ходовые испытания после ремонта.