Президенту Российской Федерации Владимиру Путину посреди ночи вызывали скорую помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

С такими заявлением выступил советник главы Офиса президента Алексей Арестович вечером 14 мая.

— У нас есть данные, что Путину где-то неделю назад ночью вызывали экстренную “скорую помощь”. Что-то с ним было совсем плохо. Помощь вызывали непосредственно к постели. У него были проблемы. Но даже не имея такой информации, можно посмотреть, как он выглядит… И специалистом не надо быть, чтобы увидеть, как он на параде подволакивал ногу, скрюченный держал руку. Бледный, несчастный, замученный старик, — сказал советник главы ОП.