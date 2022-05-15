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Факты / Мир / Росія

Арестович рассказал про ночной вызов скорой помощи для Путина

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Арестович рассказал про ночной вызов скорой помощи для Путина

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину посреди ночи вызывали скорую помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

С такими заявлением выступил советник главы Офиса президента Алексей Арестович вечером 14 мая.

— У нас есть данные, что Путину где-то неделю назад ночью вызывали экстренную “скорую помощь”. Что-то с ним было совсем плохо. Помощь вызывали непосредственно к постели. У него были проблемы. Но даже не имея такой информации, можно посмотреть, как он выглядит… И специалистом не надо быть, чтобы увидеть, как он на параде подволакивал ногу, скрюченный держал руку. Бледный, несчастный, замученный старик, — сказал советник главы ОП.

Ранее глава Главного управления разведки при Минобороны Кирилл Буданов заявил, что по данным украинской стороны, у Владимира Путина наблюдаются онкологические заболевания.

Сообщения о заболеваниях президента России ране публиковали и российские СМИ. Так, российское медиа Проект опубликовало расследование, в котором говорится о взаимодействии Владимира Путина с врачами, а точнее — с онкологами.

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ИсточникФейгин Live

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Фото: Офис президента

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