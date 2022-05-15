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Факты / Мир / Росія

Военкоматы РФ снова в огне: ночью подожгли в Волгограде

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Военкоматы РФ снова в огне: ночью подожгли в Волгограде

Ночью 15 мая в России в городе Волгограде неизвестные подожгли военкомат.

Пожар начался около 02.00 в подсобке военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районах.

Когда огонь потушили, полицейские нашли в помещении разбитую бутылку с куском ткани и пластиковую бутылку возле здания.

В военкомате сообщили, что сейчас комиссариат работает, однако на вопрос о пожаре отвечать отказались.

Таким образом, за последние двое суток в России были совершены три попытки поджога военкоматов: в Ростовской и Рязанской областях, а также в Волгограде.

В общем, с начала полномасштабной войны в Украине, в России подожгли военкоматы в Подмосковье, Нижневартовску, Мордовии, Воронеже, Свердловской и Ивановской областях.

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Источник: Медуза

Фото: Depositphotos

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