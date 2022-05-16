Если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, Калининградская область должна быть демилитаризована.

Об этом в интервью польскому изданию DoRzeczy.pl заявил Ромуальд Шереметьев, бывший заместитель главы Министерства национальной обороны Польши.

По его словам, если Швеция вступит в НАТО, безопасность всего восточного фланга Альянса значительно укрепится, потому что и у финнов, и у шведов очень хорошие вооруженные силы. А еще Балтийское море станет морем НАТО. Однако будет одна очень существенная проблема так называемого Калининграда.

Ромуальд Шереметьев считает, что, во-первых, местным жителям надо перестать себя называть именем военного преступника Михаила Калинина, в честь которого в 1946 году переименовали город Кенигсберг. Кроме того, Калинин несет солидарную ответственность за убийства в Хатыни.

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Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке, подчеркивает Ромуальд Шереметьев.

Что касается реакция Москвы на расширение НАТО, то экс-замминистра обороны Польши считает, что РФ начнет угрожать ядерным оружием.

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— Будет вой, как обычно. И угрозы ядерным оружием, потому что ничем другим русские вас не напугают, — отметил Ромуальд Шереметьев.

Что касается войны в Украине, то польский эксперт надеется, что Россия рухнет раньше, чем можно было ожидать, поскольку нынешняя Россия гораздо слабее Советского Союза, а Путин не такой классовый лидер, как Сталин.

Ранее украинская разведка обнародовала данные 157 российских военных Центра стратегической радиоэлектронной разведки (в/ч 25137) г. Калининград, которые совершали военные преступления на территории Украины.