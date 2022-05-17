Госдума РФ может запретить обмен военных полка Азов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин с подачи депутата Анатолия Вассермана поручил подготовить думскому комитету по обороне протокольное поручение, которым запрещается обмен украинских военных из полка Азов.

Он называет защитников Азовстали и Мариуполя “нацистскими преступниками”, которые, по его мнению, не должны подлежать обмену.

Перед этим вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 52 тяжело раненых наших военнослужащих, эвакуированных накануне из Азовстали, после стабилизации их состояния планируется обменять на российских военнопленных.

То есть реальна угроза, что РФ не выполнит свои обязательства и обмен не состоится.

А в Генштабе ВСУ сообщили, что тяжелораненых украинских военных перевезли в медучреждение в подконтрольном “ДНР” Новоазовске. Еще 211 наших воинов вывезли в Оленевку, там они будут ожидать обмена.