Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 83 день войны
Убили Убили
229 детей
Ранили Ранили
>423 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Мир / Росія

Госдума РФ может запретить обмен военных полка Азов

Валентина Летяк, редактор ленты
Держдума РФ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин с подачи депутата Анатолия Вассермана поручил подготовить думскому комитету по обороне протокольное поручение, которым запрещается обмен украинских военных из полка Азов.

Он называет защитников Азовстали и Мариуполя “нацистскими преступниками”, которые, по его мнению, не должны подлежать обмену.

Перед этим вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 52 тяжело раненых наших военнослужащих, эвакуированных накануне из Азовстали, после стабилизации их состояния планируется обменять на российских военнопленных.

То есть реальна угроза, что РФ не выполнит свои обязательства и обмен не состоится.

А в Генштабе ВСУ сообщили, что тяжелораненых украинских военных перевезли в медучреждение в подконтрольном “ДНР” Новоазовске. Еще 211 наших воинов вывезли в Оленевку, там они будут ожидать обмена.

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка