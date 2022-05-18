Май, 18 в 18:11

Российский регулятор информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор пытается жаловаться на англоязычную интернет-энциклопедию Википедия из-за статей, освещающих войну России против Украины.

Об этом сообщил Twitter-аккаунт Русская Википедия.

— Роскомнадзор добрался до английской Википедии. Сегодня пришли уведомления по статьям “2022 Russian invasion of Ukraine” (2022 Российское вторжение в Украину, — Ред.) и “Rashism” (Рашизм, — Ред.). Претензии те же: недостоверная информация о потерях, атаках на гражданское население, целях и форме “спецоперации”, — говорится в сообщеннии.

Это не первый раз, когда российский регулятор пытается вмешаться в деятельность интернет-энциклопедии. Ранее Роскомнадзор угрожал заблокировать Википедию за статью о событиях в Украине, правда, тогда речь шла о страничке на русском языке.

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Начиная с 24 февраля 2022 года, российские власти активно взялись за регулирование информации в русскоязычном пространстве. Так, с первых дней войны в России тем или иным образом закрыли или приостановили деятельность всех независимых средств массовой информации, включая телеканал Дождь, радио Эхо Москвы и издание Новая газета.

В то же время Роскомнадзор потребовал от российских СМИ удалить материалы, в которых война называется войной, требуя вместо этого называть военные действия “спецоперацией”.

Требование к российским медиа преподносилось в ультимативной форме, мол, если издания, получившие предупреждение, не удалят материалы с “недостоверной информацией”, доступ к ним ограничат. Кроме того, ряду российских СМИ угрожали ответственностью за отказ от сотрудничества.

Источник: Русская Википедия