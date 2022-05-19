Дедовщина по-путински. Почему внутренние войны в российском войске набирают обороты
Война за статус или банальную наживу в рядах российской армии приобретает впечатляющие масштабы. Наивысшее отличие там совсем не офицерские звания, а желание присоединиться к касте избранных — тогда у тебя будут права и деньги. О системе, которую в РФ выстраивали десятки лет, рассказывают военный эксперт Олег Жданов, бывший сотрудник ФСБ, ныне боец ВСУ Илья Богданов и бывший депутат госдумы России Геннадий Гудков.
Формировали эту иерархию сильной путинской системы много лет. Эта современная “дедовщина” поставлена на новые рельсы. Но здесь есть некоторые отличия.
Все это напоминает криминальную иерархию, которую культивируют в России. Она крепко прижилась и в рядах армии РФ. Только вместо мастей здесь действуют свои касты. Самые высокие имеют все. Если ты — обычный солдат, тогда в российском армейском пантеоне тебе нет места.
Каста бесправных
Кастовая система российской армии имеет свое дно. Низшее звено — те, у кого нет никаких прав. По словам Олега Жданова, именно таким статусом наградили сепаратистов ОРДЛО.
– Они их вообще считают людьми второго сорта. Ну, я вам так скажу, предателей нигде не любят. Так что и роль у них соответствующая, — говорит эксперт.
Как объяснил бывший депутат госдумы России Геннадий Гудков, этих бойцов бросают на передовую часто без амуниции и без какой-либо военной подготовки. Таких даже мародерить не допускают. Ниже падать просто некуда. Классическая схема Кремля, чтобы перемолоть лояльных к себе адептов других народов.
– Это просто подневольные люди, которых ставят под ружье. Работники заводов, фабрик, предприятий. Где поймали — там и призвали в армию. С этими вообще никто особо не церемонится – одели, обули и вперед, на передовую, – констатирует Гудков.
Недалеко ушли и российские срочники. Те, которые в плену утверждают, что заблудились или вообще не хотели идти воевать. Этих восемнадцатилетних подростков достают из глубинки.
– Их традиционная роль – роль пушечного мяса. Молодые ребята, чаще всего из каких-нибудь глухих деревень, забытых городков. Они там жизни не видели, ничего не понимают, ничего не знают. Оружие в зубы и вперед. Нет там ни чести, ни славы, – добавляет экс-депутат госдумы России.
По словам бывшего сотрудника ФСБ, а ныне бойца Вооруженных сил Украины Ильи Богданова, российская военная машина сделала срочников бесправными мальчиками на побегушках.
– Русские — на самом низу всей иерархии. Униженные, оскорбленные. Их никто не уважает. Они в армии на побегушках, боятся пощечин от тех же бурятов, — говорит Богданов.
Поэтому часто происходят конфликты и настоящие перестрелки в рядах российской армии. Особенно ярко это проявилось во время агрессии против Украины. Когда солдаты готовы стрелять в своих же во время боевых действий. И эта практика только набирает обороты.
Илья Богданов поясняет, что это очень деморализует самих бойцов. Когда ты обычный солдат, а тебя постоянно унижают и бьют старшие по званию или даже свои же, просто потому что ты другой национальности. Ты начинаешь ненавидеть это окружение. И вот когда такой боец идет в бой, он уже думает: а, может, я убью своего обидчика, чтобы это кончилось — так, чтобы никто не увидел. Поэтому есть случаи, когда там проверяют причины смерти офицеров. Если убили, они проверяют тело, откуда пришла пуля. Не свои ли прикончили. Они очень боятся этого.
Контрактники
В иерархии российские контрактники стоят выше срочников. Впрочем, они все такие же бесправные. Их звание и достижения тоже мало что весят. О статусе говорят зарплаты. Российские рядовые контрактники получают 30 тыс. рублей в месяц. Это 7 тыс. грн.
— Солдата в России никто не уважает. Их статус в обществе — хуже дворника. Они никому не нужны. Да и кто туда стремится – маргиналы, которым нечего терять. Да еще и за копейки, которые контрактникам платят за службу, — указывает экс-сотрудник ФСБ.
Отдельное положение в этой иерархии занимают наемники из частной военной компании Вагнера. Призрачные подразделения, существование которых Россия не признает. Но на самом деле все совсем не так.
– У вагнеровцев нет никакого статуса – ни законодательного, ни другого. Ведь у России нет права, только договоренности и политическая целесообразность. Преступный сброд имени Пригожина, который готов наихудшую работу поручить этим людям без статуса, вооружить и оказать им серьезную поддержку. А вместе с этим — и большие полномочия, – рассказывает Геннадий Гудков.
Кадыровцы
Существует в русской армии отдельная, привилегированная каста. Карательные отряды, редко вылезающие из тыла. Зато они хорошо научились наживаться в армейских рядах.
— Кадыровцы знают, что они ни при каких обстоятельствах не понесут наказания. Чтобы вы понимали – это сотрудники Росгвардии. Федеральная структура, которой руководит региональный лидер Кадыров. Их не посылают в бой, потому что это Росгвардия. Это не пехота. Они не умеют сражаться, они действуют за спиной регулярных войск. И вот, когда они видят эти обозы с награбленным, то тут как тут. Как правоохранительные органы. И они просто грабят своих же, – объясняет Олег Жданов.
Они живут в отжатых на фронте квартирах и ездят на дорогих внедорожниках. TikTok-бойцы, имеющие особый статус.
– Это по факту мафия в погонах, к тому же такого полицейского образца. Но самое интересное, что мафия никогда ни в каких военных конфликтах не участвует. А тут и мафию заставили воевать. Они максимально занимаются чем угодно, но не воюют. Снимают ТикТок на случай, если себя не уберегут. Но они же не хотят быть безымянными, чтобы кто-нибудь услышал и узнал. Они никогда не будут рваться в бой. Им достаточно изображать войну со светофором. Зато дай повод наклонить тех же россиян — наклонят за милую душу, — добавляет Илья Богданов.
Это действует, как красная тряпка на быка, среди других военнослужащих России. Наглость и беспредел кадыровцев в рядах РФ спровоцировали настоящие войны внутри российской армии. Банальное мародерство может привести к разборкам. Еще больше конфликтов возникает внутри армии РФ из-за не менее унизительной и ненавистной функции кадыровцев. Они выполняют роль заградительных подразделений. Практика еще с советских времен, когда свои стреляют в своих же, если те решат сбежать с поля боя.
– Безбашенные кадыровцы творят все, что им придет в голову, и им ничего за это не будет. Они могут использовать оружие. За это они решают задачи, которые Путин стесняется выполнять другими силами, другими руками, — уверен Геннадий Гудков.
Каста избранных
По словам Ильи Богданова, есть в русской армии своя элита. Впрочем, вошли туда совсем не передовые подразделения, не офицеры, и уж точно не те, кто имеет опыт или историю. Наибольшую власть имеют спецслужбы. Это страна в стране, каста избранных. Структура с неограниченным влиянием и на военных.
— Работники ФСБ – это престижно, потому что есть ксива. Есть какие-то возможности, тогда ты, как рыба в воде. У тебя будет и статус, и положение, – говорит Богданов.
Спецслужба, на которую Путин опирается с начала своего президентства, наделена невиданными полномочиями в стране. И в армии это хорошо знают.
— Роль ФСБ — ключевая в России. Они сейчас всеми командуют. Это они производят фильтрацию украинцев на оккупированных территориях. Выполняют эти идиотские вещи. Типа защита тайн военных, защита информации и другое. ФСБ определяет погоду во всех аспектах этой войны, – уверен Геннадий Гудков.
Как добавляет Олег Жданов, по своим законам живет еще одна козырная каста в российской армии.
– Это спецназ. Силы специальных операций. Это бригады спецназа Главного разведывательного управления министерства обороны РФ. У них лучшая экипировка. Да, элита есть, и это спецназ, – констатирует эксперт.
Армия – это отражение государства. Неудивительно, что российская переняла все, что процветает в самой стране – коррупцию, разделение на касты и жестокость. Система, которую Путин столь усердно выстраивал годами.