Май, 19 в 16:22

Война за статус или банальную наживу в рядах российской армии приобретает впечатляющие масштабы. Наивысшее отличие там совсем не офицерские звания, а желание присоединиться к касте избранных — тогда у тебя будут права и деньги. О системе, которую в РФ выстраивали десятки лет, рассказывают военный эксперт Олег Жданов, бывший сотрудник ФСБ, ныне боец ​​ВСУ Илья Богданов и бывший депутат госдумы России Геннадий Гудков.

Формировали эту иерархию сильной путинской системы много лет. Эта современная “дедовщина” поставлена ​​на новые рельсы. Но здесь есть некоторые отличия.

Все это напоминает криминальную иерархию, которую культивируют в России. Она крепко прижилась и в рядах армии РФ. Только вместо мастей здесь действуют свои касты. Самые высокие имеют все. Если ты — обычный солдат, тогда в российском армейском пантеоне тебе нет места.

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Каста бесправных

Кастовая система российской армии имеет свое дно. Низшее звено — те, у кого нет никаких прав. По словам Олега Жданова, именно таким статусом наградили сепаратистов ОРДЛО.

– Они их вообще считают людьми второго сорта. Ну, я вам так скажу, предателей нигде не любят. Так что и роль у них соответствующая, — говорит эксперт.

Как объяснил бывший депутат госдумы России Геннадий Гудков, этих бойцов бросают на передовую часто без амуниции и без какой-либо военной подготовки. Таких даже мародерить не допускают. Ниже падать просто некуда. Классическая схема Кремля, чтобы перемолоть лояльных к себе адептов других народов.

– Это просто подневольные люди, которых ставят под ружье. Работники заводов, фабрик, предприятий. Где поймали — там и призвали в армию. С этими вообще никто особо не церемонится – одели, обули и вперед, на передовую, – констатирует Гудков.

Недалеко ушли и российские срочники. Те, которые в плену утверждают, что заблудились или вообще не хотели идти воевать. Этих восемнадцатилетних подростков достают из глубинки.

– Их традиционная роль – роль пушечного мяса. Молодые ребята, чаще всего из каких-нибудь глухих деревень, забытых городков. Они там жизни не видели, ничего не понимают, ничего не знают. Оружие в зубы и вперед. Нет там ни чести, ни славы, – добавляет экс-депутат госдумы России.

По словам бывшего сотрудника ФСБ, а ныне бойца Вооруженных сил Украины Ильи Богданова, российская военная машина сделала срочников бесправными мальчиками на побегушках.

– Русские — на самом низу всей иерархии. Униженные, оскорбленные. Их никто не уважает. Они в армии на побегушках, боятся пощечин от тех же бурятов, — говорит Богданов.

Поэтому часто происходят конфликты и настоящие перестрелки в рядах российской армии. Особенно ярко это проявилось во время агрессии против Украины. Когда солдаты готовы стрелять в своих же во время боевых действий. И эта практика только набирает обороты.

Илья Богданов поясняет, что это очень деморализует самих бойцов. Когда ты обычный солдат, а тебя постоянно унижают и бьют старшие по званию или даже свои же, просто потому что ты другой национальности. Ты начинаешь ненавидеть это окружение. И вот когда такой боец ​​идет в бой, он уже думает: а, может, я убью своего обидчика, чтобы это кончилось — так, чтобы никто не увидел. Поэтому есть случаи, когда там проверяют причины смерти офицеров. Если убили, они проверяют тело, откуда пришла пуля. Не свои ли прикончили. Они очень боятся этого.

Контрактники

В иерархии российские контрактники стоят выше срочников. Впрочем, они все такие же бесправные. Их звание и достижения тоже мало что весят. О статусе говорят зарплаты. Российские рядовые контрактники получают 30 тыс. рублей в месяц. Это 7 тыс. грн.

— Солдата в России никто не уважает. Их статус в обществе — хуже дворника. Они никому не нужны. Да и кто туда стремится – маргиналы, которым нечего терять. Да еще и за копейки, которые контрактникам платят за службу, — указывает экс-сотрудник ФСБ.

Отдельное положение в этой иерархии занимают наемники из частной военной компании Вагнера. Призрачные подразделения, существование которых Россия не признает. Но на самом деле все совсем не так.

– У вагнеровцев нет никакого статуса – ни законодательного, ни другого. Ведь у России нет права, только договоренности и политическая целесообразность. Преступный сброд имени Пригожина, который готов наихудшую работу поручить этим людям без статуса, вооружить и оказать им серьезную поддержку. А вместе с этим — и большие полномочия, – рассказывает Геннадий Гудков.

Кадыровцы

Существует в русской армии отдельная, привилегированная каста. Карательные отряды, редко вылезающие из тыла. Зато они хорошо научились наживаться в армейских рядах.

— Кадыровцы знают, что они ни при каких обстоятельствах не понесут наказания. Чтобы вы понимали – это сотрудники Росгвардии. Федеральная структура, которой руководит региональный лидер Кадыров. Их не посылают в бой, потому что это Росгвардия. Это не пехота. Они не умеют сражаться, они действуют за спиной регулярных войск. И вот, когда они видят эти обозы с награбленным, то тут как тут. Как правоохранительные органы. И они просто грабят своих же, – объясняет Олег Жданов.

Они живут в отжатых на фронте квартирах и ездят на дорогих внедорожниках. TikTok-бойцы, имеющие особый статус.

– Это по факту мафия в погонах, к тому же такого полицейского образца. Но самое интересное, что мафия никогда ни в каких военных конфликтах не участвует. А тут и мафию заставили воевать. Они максимально занимаются чем угодно, но не воюют. Снимают ТикТок на случай, если себя не уберегут. Но они же не хотят быть безымянными, чтобы кто-нибудь услышал и узнал. Они никогда не будут рваться в бой. Им достаточно изображать войну со светофором. Зато дай повод наклонить тех же россиян — наклонят за милую душу, — добавляет Илья Богданов.

Это действует, как красная тряпка на быка, среди других военнослужащих России. Наглость и беспредел кадыровцев в рядах РФ спровоцировали настоящие войны внутри российской армии. Банальное мародерство может привести к разборкам. Еще больше конфликтов возникает внутри армии РФ из-за не менее унизительной и ненавистной функции кадыровцев. Они выполняют роль заградительных подразделений. Практика еще с советских времен, когда свои стреляют в своих же, если те решат сбежать с поля боя.

– Безбашенные кадыровцы творят все, что им придет в голову, и им ничего за это не будет. Они могут использовать оружие. За это они решают задачи, которые Путин стесняется выполнять другими силами, другими руками, — уверен Геннадий Гудков.

Каста избранных

По словам Ильи Богданова, есть в русской армии своя элита. Впрочем, вошли туда совсем не передовые подразделения, не офицеры, и уж точно не те, кто имеет опыт или историю. Наибольшую власть имеют спецслужбы. Это страна в стране, каста избранных. Структура с неограниченным влиянием и на военных.

— Работники ФСБ – это престижно, потому что есть ксива. Есть какие-то возможности, тогда ты, как рыба в воде. У тебя будет и статус, и положение, – говорит Богданов.

Спецслужба, на которую Путин опирается с начала своего президентства, наделена невиданными полномочиями в стране. И в армии это хорошо знают.

— Роль ФСБ — ключевая в России. Они сейчас всеми командуют. Это они производят фильтрацию украинцев на оккупированных территориях. Выполняют эти идиотские вещи. Типа защита тайн военных, защита информации и другое. ФСБ определяет погоду во всех аспектах этой войны, – уверен Геннадий Гудков.

Как добавляет Олег Жданов, по своим законам живет еще одна козырная каста в российской армии.

– Это спецназ. Силы специальных операций. Это бригады спецназа Главного разведывательного управления министерства обороны РФ. У них лучшая экипировка. Да, элита есть, и это спецназ, – констатирует эксперт.

Армия – это отражение государства. Неудивительно, что российская переняла все, что процветает в самой стране – коррупцию, разделение на касты и жестокость. Система, которую Путин столь усердно выстраивал годами.