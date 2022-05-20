Санкции разрушают экономику России: Минобороны Украины оценило последствия для агрессора

Май, 20 в 13:16

Экономика страны-агрессора Российской Федерации продолжает разрушаться под влиянием международных санкций, введенных западными государствами за полномасштабное вторжение РФ в Украину.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявления Кремля о якобы финансовом росте и улучшении благосостояния граждан РФ противоречат прогнозам российского Министерства экономики. Специалисты оценили спад экономики к концу 2022 года на уровне 8,8%.

По наиболее оптимистичным для страны-агрессора сценариям, добыча российской нефти снизится на 9,3%, а газа на 5,5%. На 20% уменьшится экспорт нефтепродуктов, а газа – на 10%.

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Американский Bank of New York сообщил владельцам российских евробондов, что из-за санкций Евросоюза отказывается выполнять функции. Немецкий Deutsche Bank перестал работать с крупными российскими банками и закрыл корреспондентские счета. Из-за этого россияне могут испытывать проблемы во время перевода денег за границу.

После введенных санкций резко уменьшились поставки в Россию китайских технологий. В частности, поставки ноутбуков в марте упали по сравнению с февралем на 40%, импорт смартфонов сократился на 2/3, импорт телекоммуникационного сетевого оборудования упал на 98%.

Полномасштабное вторжение страны-агрессора в Украину не обошлось бесследно и для малого бизнеса Российской Федерации. В марте и апреле 2022 года на территории России зарегистрировано более 60 тыс. дел о банкротстве.