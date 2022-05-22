Май, 21 в 23:25

В российский санкционный “черный список” попало по меньшей мере пятеро граждан США, которые уже умерли. Однако для них продолжает действовать запрет на въезд в РФ.

Об этом свидетельствует список, который обнародовало Министерство иностранных дел России.

В то же время российское правительство знает об их смерти, но считает необходимым сохранить в отношении них санкционный режим. Среди 963 подсанкционных американцев напротив пяти человек стоит отметка “умер”.

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МИД РФ в официальном объяснении подчеркнул, что на них действует запрет въезда в страну на постоянной основе.

Отметим, что въезд запрещен экс-сенатору Джону Маккейну (умер в 2018 году), экс-конгрессвумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывшему первому заместителю директора ЦРУ Мелисси Дриско, экс-судье Стивену О’Нилу, бывшему военнослужащему США Джереми Сивитсу.

Также в “черный список” попали президент США Джо Байден и его сын Хантер, вице-президент США Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, бывший пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, создатель крупнейшей в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг, бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни, директор ФБР Кристофер Рэй.

Кроме представителей власти, теперь навсегда запрещено въезжать в Россию американскому киноактеру и режиссеру Моргану Фримену.

Так, в России считают, что власти США и другие известные люди разжигают русофобию, из-за чего они попали в санкционный список.

Кроме того, недавно Россия ввела персональные санкции в отношении руководства Великобритании. Въезд в РФ запретили премьер-министру Борису Джонсону, министру юстиции Доминику Раабу, главе МИД Элизабет Трасс, министру обороны Бену Уоллесу и бывшему премьер-министру Терезе Мэй.