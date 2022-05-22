Из-за санкций российский Аэрофлот начнет разбирать свои самолеты — Bloomberg

Май, 22 в 19:45

На фоне жесткого дефицита деталей, вызванного санкциями Запада, российский Аэрофлот начнет разбирать некоторые самолеты. Судя по имеющимся данным, это может произойти уже через три месяца.

Об этом со ссылкой на экспертов IBA сообщает агентство Bloomberg.

По официальной информации, большинство самолетов (всего их насчитывается более 350) являются моделями Airbus и Boeing. Из-за действующих санкций указанные компании не будут заниматься обслуживанием потребностей Аэрофлота.

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Помимо доступа к ремонту и смены запчастей самолетов, российский Аэрофлот резко потерял тот пассажиропоток, который был до 24 февраля 2022 года.

Согласно данным Bloomberg, компания совершала полеты в 56 стран: по состоянию на середину мая эта цифра уменьшилась до 13.

Эксперты прогнозируют, что перспектива Аэрофлота стать компанией, работающей исключительно на внутреннем рынке, является вполне реальной.