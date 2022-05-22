Май, 22 в 11:15

В Южной бухте Севастополя возле причалов стоят две подводные лодки проекта Варшавянка, которые составляют треть действующих подводных лодок Черноморского флота России.

Об этом сообщает издание Крым. Реалии.

Всего в составе Черноморского флота РФ есть шесть подлодок проекта Варшавянка: Б-261 Новороссийск, Б-237 Ростов-на-Дону, Б-262 Старый Оскол, Б-265 Краснодар, Б-268 Большой Новгород и Б-271 Колпино.

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Таким образом, сейчас Россия вывела в море четыре из шести подлодок, что составляет две трети подводных лодок Черноморского флота России.

По информации издания, возле причала также стоит украинская подлодка Запорожье. В марте 2014 года во время аннексии Крыма российские войска взяли ее штурмом.

Подводные лодки проекта 636 Варшавянка – тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Их автономность составляет 45 суток, экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров.

Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа Варшавянка несут крылатые ракеты типа Калибр, которые применяют в различных модификациях по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Ранее издание Крым. Реалии сообщало, что Россия вывела в море из оккупированного Крыма почти все корабли с ракетами.

По информации СМИ, сейчас в море могут находиться все три российских фрегата, малые ракетные корабли, один большой десантный корабль и два ракетных судна.