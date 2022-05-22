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Факты / Мир / Росія

Рубли превратились в фантики: оккупанты жалуются на сильную девальвацию

Марта Бондаренко, редактор ленты
Рубли превратились в фантики: оккупанты жалуются на сильную девальвацию
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты жалуются, что их национальные деньги — рубль — из-за сильной девальвации превращается в “фантики”.

Об этом говорится в перехвате телефонного звонка, опубликованном СБУ.

Так, на аудио один мужчина рассказывает другому, что купил себе автомобиль 2012 года и очень доволен покупкой. А на вопрос от собеседника, почему же лучше не купил квартиру, ответил, что у них в Астрахани однокомнатная квартира стоит 4 млн рублей.

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То есть из-за сильной девальвации 3 млн рублей выплаты за ранения не хватает даже на однокомнатную квартиру.

– Старшина говорит, что еще одно ранение и как раз на квартиру хватит, – смеется оккупант.

Ранее СБУ сообщало, что российские захватчики простреливают себе ноги, чтобы не участвовать в полномасштабной войне на территории Украины.

Источник: СБУ
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