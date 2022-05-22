Воевали в составе российских ЧВК: в Беларуси хоронят военных, ликвидированных в Украине

Май, 22 в 18:06

Украинская разведка разоблачила факты участия белорусских военных в войне против Украины. Для этого они были вынуждены подписывать контракты с российскими ЧВК (частными военными кампаниями).

По данным ГУР Минобороны Украины, в нескольких населенных пунктах Беларуси уже прошли похороны военных, погибших в Украине.

— Траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина горка Минской области (базируется 5 отдельная бригада специального назначения). В Осиповичах Могилевской области (базируется 51 смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника, — сообщает украинская разведка.

Отмечается, что среди белорусских военных участие в войне против Украины не является популярным.

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Более того, никаких фактов проведения антиукраинской агитации и пропагандистских мероприятий выявлено не было.

Главной причиной, почему отдельные белорусские военнослужащие идут на войну против Украины — финансовое поощрение. В то же время, после ряда похорон и известий о “пропавших без вести” количество желающих уменьшилось.