Воевали в составе российских ЧВК: в Беларуси хоронят военных, ликвидированных в Украине
Украинская разведка разоблачила факты участия белорусских военных в войне против Украины. Для этого они были вынуждены подписывать контракты с российскими ЧВК (частными военными кампаниями).
По данным ГУР Минобороны Украины, в нескольких населенных пунктах Беларуси уже прошли похороны военных, погибших в Украине.
— Траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина горка Минской области (базируется 5 отдельная бригада специального назначения).
В Осиповичах Могилевской области (базируется 51 смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника, — сообщает украинская разведка.
Отмечается, что среди белорусских военных участие в войне против Украины не является популярным.
Более того, никаких фактов проведения антиукраинской агитации и пропагандистских мероприятий выявлено не было.
Главной причиной, почему отдельные белорусские военнослужащие идут на войну против Украины — финансовое поощрение. В то же время, после ряда похорон и известий о “пропавших без вести” количество желающих уменьшилось.