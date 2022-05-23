Украина призвала к полному эмбарго на торговлю с Россией – Свириденко

Май, 23 в 17:32

Полностью запретить импорт и экспорт, прекратить какие-либо формы экономического сотрудничества с Россией – это то, к чему сейчас призывает Украина, заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Об этом она сказала на панельной дискуссии Экономическое оружие: использование и эффективность санкций на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Санкции, введенные ЕС и США в 2014 и в 2021 годах в отношении РФ, не помешали России вторгнуться в Украину три месяца назад. Почему это произошло? Санкции не коснулись важнейших товаров – нефти и газа, поэтому фактически не помешали экономическому потенциалу агрессора. Ограничения по России были введены недостаточно быстро и не всеми странами, – отметила первый вице-премьер.

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Следовательно, должен быть принят мощный санкционный пакет, который введет полное эмбарго на нефть и газ. Россию необходимо полностью отключить от SWIFT, подчеркнула она.

— Украина, по прогнозам, потеряет более 30% ВВП. Наши морские порты заблокированы. Нам нужна помощь мира, чтобы разблокировать их. Когда мир не учит уроки истории – история повторяется снова. Политика умиротворения и уступок не сработала с Путиным так же, как в свое время не сработала с Гитлером, – сказала Свириденко.

По ее мнению, жесткие санкции против России нужно ввести как можно скорее.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что для сбалансирования довоенных объемов экспорта намечено в ближайший год создать дополнительные железнодорожные терминалы на стыках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.