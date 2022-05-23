Май, 23 в 7:14

В Украине на стороне России воюют десятки российских правых экстремистов и неонацистов.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет Федеральной разведывательной службы Германии (BND), который разослали нескольким министерствам.

По данным разведки, против украинской армии воюют Российская имперская лига и группировка Русич.

Сейчас смотрят

Аналитики немецкой службы внешней разведки называют абсурдными заявления Москвы о так называемой денацификации Украины, так как сама РФ сотрудничает с неонацистами.

В документе нет информации о количестве боевиков правого экстремизма.

Как отмечают в Федеральной разведывательной службе Германии, Русская имперская лига — это военизированное подразделение правой экстремистской организации Руcское имперское движение. Эта группировка воевала на стороне РФ на Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Главарь Русской имперской лиги Денис Гараев на следующий день после масштабного военного вторжения в Украину написал в Telegram: Нет сомнений, что речь идет о ликвидации сепаратистского образования Украина.

В начале марта Гараев призвал “легионеров” к терпению, но вскоре его группировка объявила о решении присоединиться к боевым действиям.

Согласно отчету немецкой разведки, в качестве бойцов набирали в основном людей с военным опытом и выпускников собственного учебного центра организации Партизан в Санкт-Петербурге.

Пока неизвестно, было ли это решение принято по просьбе или в консультациях с руководством России.

Федеральная разведывательная служба Германии сообщает, что в боях в Украине погиб заместитель Гараева, а он сам получил ранение. Как минимум двое других правых экстремистов получили тяжелые ранения.

Другая группировка, воюющая в Украине, — Русич. Ее связывают с ЧВК Вагнера или Лига, как теперь называется. Отмечается, что боевики группировки Русич также были на Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Согласно отчету немецкой разведки, с тех пор Русич известна своей особой жестокостью — они никого не брали в плен. Части этого подразделения, вероятно, также воевали в Сирии.

Отмечается, что в Украину группировка Русич зашла в начале апреля.

Один из двух основателей Русича считается садистом. Алексей Мильчаков несколько лет назад с особой жестокостью убил щенка и опубликовал эти фотографии в соцсети. В отчете также имеется фото Мильчакова с флагом, на котором изображена свастика.