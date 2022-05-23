В Украине на стороне России воюют правые экстремисты и неонацисты — немецкая разведка
В Украине на стороне России воюют десятки российских правых экстремистов и неонацистов.
Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет Федеральной разведывательной службы Германии (BND), который разослали нескольким министерствам.
По данным разведки, против украинской армии воюют Российская имперская лига и группировка Русич.
Аналитики немецкой службы внешней разведки называют абсурдными заявления Москвы о так называемой денацификации Украины, так как сама РФ сотрудничает с неонацистами.
В документе нет информации о количестве боевиков правого экстремизма.
Как отмечают в Федеральной разведывательной службе Германии, Русская имперская лига — это военизированное подразделение правой экстремистской организации Руcское имперское движение. Эта группировка воевала на стороне РФ на Донбассе в 2014 и 2015 годах.
Главарь Русской имперской лиги Денис Гараев на следующий день после масштабного военного вторжения в Украину написал в Telegram: Нет сомнений, что речь идет о ликвидации сепаратистского образования Украина.
В начале марта Гараев призвал “легионеров” к терпению, но вскоре его группировка объявила о решении присоединиться к боевым действиям.
Согласно отчету немецкой разведки, в качестве бойцов набирали в основном людей с военным опытом и выпускников собственного учебного центра организации Партизан в Санкт-Петербурге.
Пока неизвестно, было ли это решение принято по просьбе или в консультациях с руководством России.
Федеральная разведывательная служба Германии сообщает, что в боях в Украине погиб заместитель Гараева, а он сам получил ранение. Как минимум двое других правых экстремистов получили тяжелые ранения.
Другая группировка, воюющая в Украине, — Русич. Ее связывают с ЧВК Вагнера или Лига, как теперь называется. Отмечается, что боевики группировки Русич также были на Донбассе в 2014 и 2015 годах.
Согласно отчету немецкой разведки, с тех пор Русич известна своей особой жестокостью — они никого не брали в плен. Части этого подразделения, вероятно, также воевали в Сирии.
Отмечается, что в Украину группировка Русич зашла в начале апреля.
Один из двух основателей Русича считается садистом. Алексей Мильчаков несколько лет назад с особой жестокостью убил щенка и опубликовал эти фотографии в соцсети. В отчете также имеется фото Мильчакова с флагом, на котором изображена свастика.