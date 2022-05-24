Май, 24 в 18:07

В России заявили, что Кремль “не гонится за сроками” в полномасштабной войне против Украины. Об этом в интервью российскому изданию Аргументы и Факты заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В частности, он сказал, что Россия не ограничивает себя сроками в войне против Украины и что страны НАТО якобы “заинтересованы в затяжной войне”.

А другой представитель преступной власти Кремля – глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы умышленно замедляет темпы наступления в Украине, чтобы “избежать жертв среди мирного населения и предоставить возможность людям эвакуироваться”.

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Выступая на заседании министров обороны ОДКБ, Шойгу соврал, что российские захватчики объявляют режимы тишины для выхода мирных жителей и создают гуманитарные коридоры.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что только Украина может решать, когда и как закончится полномасштабная война, которую развязала Россия.

По мнению западных правительств и частных аналитиков, Москве не удалось добиться своей первоначальной цели – молниеносного удара по Киеву, чтобы свергнуть украинское правительство. Путинский “план Б” – мощное успешное наступление на востоке и юго-востоке – тоже провалился. Издание Wall Street Journal привело пять сценариев окончания войны в Украине и их вероятность.

Что касается секретаря Совбеза России, то бывший глава британского Mi6 Ричард Дирлав заявил, что именно Патрушев – возможный преемник российского диктатора Владимира Путина. По его словам, нынешний президент РФ вряд ли доживет до 2023 года.

По его мнению, Путин может уйти с должности до конца года не из-за войны с Украиной. Причина – в его состоянии здоровья.