Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія

Патрушев заявил, что Россия “не ограничивает себя сроками” в войне против Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Росія Кремль
Фото: Pexels

В России заявили, что Кремль “не гонится за сроками” в полномасштабной войне против Украины. Об этом в интервью российскому изданию Аргументы и Факты заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В частности, он сказал, что Россия не ограничивает себя сроками в войне против Украины и что страны НАТО якобы “заинтересованы в затяжной войне”.

А другой представитель преступной власти Кремля – глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы умышленно замедляет темпы наступления в Украине, чтобы “избежать жертв среди мирного населения и предоставить возможность людям эвакуироваться”.

Сейчас смотрят

Выступая на заседании министров обороны ОДКБ, Шойгу соврал, что российские захватчики объявляют режимы тишины для выхода мирных жителей и создают гуманитарные коридоры.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что только Украина может решать, когда и как закончится полномасштабная война, которую развязала Россия.

По мнению западных правительств и частных аналитиков, Москве не удалось добиться своей первоначальной цели – молниеносного удара по Киеву, чтобы свергнуть украинское правительство. Путинский “план Б” – мощное успешное наступление на востоке и юго-востоке – тоже провалился. Издание Wall Street Journal привело пять сценариев окончания войны в Украине и их вероятность.

Что касается секретаря Совбеза России, то бывший глава британского Mi6 Ричард Дирлав заявил, что именно Патрушев – возможный преемник российского диктатора Владимира Путина. По его словам, нынешний президент РФ вряд ли доживет до 2023 года.

По его мнению, Путин может уйти с должности до конца года не из-за войны с Украиной. Причина – в его состоянии здоровья.

Читайте
"Неодворянин", причастный к убийству Литвиненко и контрабанде кокаина: что известно о секретаре Совбеза РФ Патрушеве

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка