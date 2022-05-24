Май, 24 в 11:10

Моряки Каспийской флотилии РФ отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В разведке подчеркивают, что РФ из-за международных санкций не имеет возможности обслуживать и ремонтировать навигационное и дизельное оборудование своих кораблей.

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Однако чтобы как-то обеспечить плавучесть некоторых кораблей, в том числе несущих крылатые ракеты, вместо оригинальных блоков устанавливают агрегаты от бытовой техники китайского производства, которые приобрели по завышенной в несколько раз цене.

– Командование Каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении средств, отдало распоряжение всячески скрывать факты небоеспособности корабельного состава, – сообщают в ГУР Минобороны.

Виновным в утечке такой информации угрожают обвинениями в государственной измене и тюремным заключением до 15 лет.

В украинской разведке отмечают, что участвующие в войне против Украины моряки 106 бригады надводных кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа РФ отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Российские военные решили тайно написать коллективные письма президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, в которых раскрыть все финансовые махинации командования.

Кроме того, военная разведка Украины обнародовала список военнослужащих 106 бригады надводных кораблей (в/ч 40153 г. Каспийск) и напоминает, что все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Южной бухте Севастополя возле причалов стоят две подводные лодки проекта Варшавянка, которые составляют треть действующих подводных лодок Черноморского флота России.