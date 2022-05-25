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Факты / Мир / Росія

Армия Беларуси планирует начать маневры на границе с Украиной и Польшей

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Армия Беларуси планирует начать маневры на границе с Украиной и Польшей
Фото: Depositphotos

На границе Беларуси и Волынской области ожидается проведение военных маневров. Участие в “действе” примут силы спецопераций Беларуси, а также авиация.

Информацию о белорусских маневрах на границе с Украиной подтвердил председатель исполкома Бреста Александр Рогачук. Он назвал маневры “очередным этапом проверки сил реагирования”.

— В рамках выполнения поставленных задач пройдет отработка действий десантных подразделений в городских условиях с преодолением водной преграды, — отметил Александр Рогачук.

После выполнения этапа в городских условиях десантные подразделения отправятся на полигон Брестский для решения дальнейших задач.

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Отметим, что полигон Брестский расположен почти в 40 км от украинской границы и около 30 км — от границы с Польшей.

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