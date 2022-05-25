Путин проигрывает: Аслунд прогнозирует, что ждет РФ и Украину после войны

Май, 25 в 20:35

Американский экономист Андрес Аслунд считает, что Владимир Путин проигрывает войну против Украины, чем спровоцирует период нестабильности в России или создаст диктатуру, подобную той, что в КНДР.

В своей статье под названием Путин проигрывает войну для Foreign Affairs Аслунд описывает не первое в истории поражение России и развитие событий после него.

Свою статью Аслунд начинает с того, что во время своего обращения по случаю 9 мая Путин не смог ни объявить победу в своей военной кампании против Украины, ни объявить всеобщую мобилизацию. В то же время, выступая с трибуны на Красной площади в Москве, Путин звучал как неудачник, скулив, что угрозы НАТО “заставили” его действовать превентивно на Донбассе.

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Экономист отмечает, что все более вероятно, что попытку Путина “освободить Донбасс от Киева” будут вспоминать как самую поразительную неудачу в современной военной истории. Россиян не остановил проигрыш битвы за Киев, и они продолжили нести сокрушительные потери — до 16 мая украинские войска уничтожили более 28 тыс. российских военных.

Нынешнее положение России Аслунд сравнивает с российско-японской войной 1905 года, ознаменовавшей начало конца царской эры, а также неудачную попытку диктатора Иосифа Сталина захватить Финляндию во время Зимней войны 1939-1940 годов.

Сокрушительные взятки в структуре РФ

Среди причин неудачи РФ в войне Аслунд называет систему коррупции там. Он вспоминает военные контракты Путина с Евгением Пригожиным в 2013 году на минимум $3,2 млрд. Отмечая, что российские войска были обеспечены такими мизерными продовольственными запасами, что им пришлось грабить продуктовые магазины. Он также упоминает дешевые китайские шины, которые стали причиной замедления продвижения российских военных конвоев, а также бронежилеты, наполненные картоном.

А вот украинские военные, напротив, превзошли все ожидания. Сотни тысяч украинцев пошли на защиту Родины. Аслунд отмечает, что из-за восьмилетней войны на Донбассе десятки тысяч украинских солдат имеют боевой опыт, и многие прошли обучение в США и Великобритании.

Аслунд добавляет, что западные союзники наращивают поставки вооружения и военной техники, а именно украинское войско оснащено противотанковым вооружением западного производства и зенитными системами Stinger, доказавшими свою высокую эффективность. Он также отмечает важность введенных против РФ санкций, которые больше не направлены на сдерживание России, а на ослабление российской экономики и уменьшение ее способности вести войны.

В частности, страны G7 заморозили международные валютные резервы Центрбанка России и отключили многие российские банки от SWIFT. В ответ российское правительство усилило госрегулирование экономики, еще больше нанося ущерб военным усилиям Путина. В один день Путин уничтожил большинство экономических достижений России с 1991 года.

Москва проигрывает уже не в первый раз

По мнению Аслунда, “волна войны” Путина в Украине все больше смещается против России, и почти наверняка закончится сокрушительным поражением России. Он отмечает, что Москва не впервые начинает амбициозную военную авантюру в поисках дополнительной территории, но оказывается побежденной и униженной.

Одной из приходящих на ум параллелей является Зимняя война 1939-1940 годов, во время которой сам Сталин решил вторгнуться в Финляндию и создать собственное финское правительство. Красная Армия не смогла добиться успеха против небольшой, но храброй финской армии, и понесла ужасные потери.

На этом параллели заканчиваются, потому что Сталин, в отличие от Путина, разрешил профессиональным генералам взять на себя командование. Через три месяца Сталин согласился на мирный договор “с ограниченными выгодами огромной ценой”. Путин, напротив, не передал командование своим генералам. Напротив, усилил свой контроль над деталями, а власти Украины не готовы уступать какие-либо территории, захваченные оккупантами после 23 февраля.

Более правдоподобной параллель с войной в Украине Аслунд называет российско-японскую войну 1904-1905 годов. Ее источником он называет “имперское соперничество”. Россия хотела иметь порт в теплых водах Тихого океана, но столкнулась с имперскими амбициями Японии. Для России война началась неудачно, но царь Николай II настаивал на борьбе, чтобы “сохранить достоинство России” и избежать “унизительного мира”. Впрочем, россияне были унижены поражением и восстали против царя ради более либерального режима.

Экономические проблемы России

Аслунд пишет, что РФ сейчас переживает не только унизительное поражение, но и ужасающий экономический коллапс, за который полностью ответственен Путин. Он отмечает, что хотя, согласно официальным прогнозам, ВВП России должен упасть на 8-12%, падение может увеличиться вдвое.

Он напомнил, что после шести дней гораздо менее серьезного финансового кризиса в августе 1998 тогдашний президент России Борис Ельцин отправил свое правительство в отставку. Экономист обращает внимание на то, что Путин, напротив, не разрешил уйти в отставку никому из своего правительства.

По его словам, согласно общепринятому мнению “преторианская гвардия” (личная охрана императоров Рима, — Ред.) Путина — Служба безопасности президента — настолько сильная, хорошо оплачиваемая и верная президенту, что защитит его от любой попытки госпереворота.

— Однако цена дальнейшего лидерства Путина для российского общества настолько велика, что было бы удивительно, если ни одна из групп не мобилизуется против него. Неожиданные большие истоки информации из разведывательного сообщества закрытого характера свидетельствуют о повышенной степени межведомственного соперничества.

Даже если Россия и дальше будет цензурировать новости о войне и масштабах ее потерь в Украине, правда впоследствии станет очевидной. В течение десятилетия войны в Афганистане было убито 15 тыс. советских солдат. Такая неудача способствовала краху коммунистического правления, а за первые три месяца войны в Украине потери значительно выше.

Аслунд называет внутреннюю обстановку в России “взрывной на всех уровнях”. Среди ее признаков он называет:

распространение правдоподобных слухов об арестах и ​​увольнении высших сотрудников службы безопасности;

самоубийство по крайней мере семи ведущих российских бизнесменов, убивших сначала свои семьи, что делает эти случаи похожими на казни;

снижение производства и уровня жизни до положения начала 90-х годов. Это, по мнению Аслунда, повысит вероятность массовых протестов и беспорядков и усугубит напряженность среди силовиков.

Могут ли скинуть Путина?

По мнению Аслунда, свергнуть Путина может Совет безопасности России. Этот орган собирается раз в неделю, но за последние два года собирался только раз, 21 февраля, когда Путин требовал одобрения войны против Украины. Экономист обращает внимание на большую дистанцию между Путиным и членами Совбеза.

— Сначала воздержание Путина встречаться со своими коллегами объясняли его страхом перед Covid, но сейчас он, похоже, больше всего боится своих сотрудников, о чем свидетельствует его склонность сидеть в конце длинного стола.

Экономист пишет, что Совбез заменил Политбюро как высший орган, принимающий решение, но не имеющий полномочий. Аслунд добавляет, если этот орган возьмет власть в свои руки, то Россия может снова увидеть крах политической власти, как при попытке государственного переворота в августе 1991 года, и власть может оказаться на улице.

Возможной альтернативой экономист считает удачную мобилизацию Путиным своей “тайной полиции” и “превращение России в новую Северную Корею, что было бы гораздо хуже”.

Каким бы ни был результат, Запад должен планировать свои действия для обоих сценариев: либо путинский режим терпит крах, либо укрепится. Он отмечает, что санкции против России необходимо сохранять до тех пор, пока все российские войска не покинут Украину.

— Хотя Запад должен предложить Украине значительную материальную поддержку для ее восстановления, санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Россия не согласится возместить ужасный ущерб, который она нанесла Украине.

Он также предполагает, что, в случае сохранения власти Путина, “потоки российских эмигрантов, вероятно, превысят миллионы, которые сейчас уезжают из Украины”.

Однако, если Путин потеряет власть, будущее России будет выглядеть более обнадеживающим. Аслунд высказал мнение, что если после периода беспорядков Россия установит достойный демократический режим, “Запад должен стать и предложить надлежащий план Маршалла, чего он не сделал в 1991 году”.

Источник: Foreign Affairs