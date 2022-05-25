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Факты / Мир / Росія

Путин собирается раздавать паспорта РФ на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
путін - гітлер
Фото: Depositphotos

Российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства России для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.

Документ с подписью Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу c дня подписания.

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Фактически этот шаг главного кремлевского преступника означает принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Украины российскими военными и боевиками пророссийских квазиформирований.

В 2019 году в России был издан указ о незаконной упрощенной выдаче гражданства жителям самопровозглашенных республик на территории Донецкой и Луганской областей. Спустя несколько лет действия этого “закона” Россия раздала на Донбассе почти 1 млн паспортов.

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С момента полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины рашисты оккупировали почти всю Херсонскую область и большую часть Запорожской. В первые месяцы оккупации жители выходили на многотысячные акции протеста, которые разгоняли оккупанты. Вскоре местных активистов начали задерживать, проводить обыски и “вести беседы”.

Оккупационная власть поставила там свое ручное руководство, вводит рубль и переводит обучение на российские учебники.

В середине марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об уголовной ответственности для лиц, сотрудничающих с Россией. В общей сложности их было два, на которых изложены основные положения.

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