Более 1 тыс. компаний свернули свою деятельность в РФ и прекратили инвестиции — KSE

Май, 26 в 14:05

Компаний, которые сократили текущие операции в России и приостановили новые инвестиции, насчитывается 430 (+8 за неделю), а 1 033 (+16 за неделю) — свернули российские операции. В то же время продолжают свою деятельность в России 582 компании (+2 за неделю).

В общей сложности 1 463 иностранных компаний из 73 стран и 55 отраслей сократили, приостановили или прекратили деятельность в России:

компании, объявившие о полном выходе из России, на 22 мая имели $32 млрд годового дохода и $19 млрд капитала;

компании, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели годовой доход в размере $63,8 млрд и $34,9 млрд. капитала.

Только топ-10 компаний – крупнейших налогоплательщиков – платили $13,7 млрд налогов в год.

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Таблица ниже базируется на данных, доступных для около топ-400 публичных компаний, работающих или работавших в РФ:

Если с начала полномасштабного российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в РФ, резко возрастал до середины марта, то в течение последнего месяца соотношение уходящих или остающихся практически не меняется.

Но за это время мы видим рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ. Тем не менее, более половины (50,4%) компаний уже заявили о выходе с рынка РФ, хотя 28,6% все еще продолжают присутствие в стране.

Действия компаний в секторальном разрезе и в разрезе стран представлены в графиках выше.

С первой недели марта 2022 года компании, предоставляющие профессиональные услуги, такие как аудит, консалтинг и юридические услуги, начали заявлять о своем выходе из РФ. В целом база KSE насчитывает 48 компаний, полностью или частично покинувших рынок. Среди них:

аудиторские компании PwC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Grant Thornton;

консалтинговые компании: Accenture, Mckinsey, BCG, Kearney, Oliver Wyman;

юридические компании: Baker McKenzie, Allen & Overy, Clifford Chance, Freshfields, Dentons, DLA Piper, Norton Rose Fulbright, Hogan Lovells and White & Case.

Таким решениям не помешали тесные взаимоотношения отдельных компаний с российским правительством. По информации телеканала NBC, консалтинговая компания McKinsey консультировала одновременно Ростех и Пентагон. Юридический гигант Baker McKenzie, присутствовавший на рынке России более 30 лет, защищал интересы Газпрома, ВТБ и Ростеха. Именно Ростех снабжает российскую армию ракетами, летящими в украинские города.

Большинство компаний анонсировали разрыв юридических связей со своими российскими офисами, ставшими новыми независимыми фирмами, а также перемещали своих сотрудников за границу. Для некоторых фирм связи между офисами компаний в СНГ были очень крепкими, а офисы в России – главными для всего региона.

В мае 2022 года санкции, введенные правительствами Великобритании и США, с одной стороны, формализовали выход компаний, с другой — его ускорили. Эти страны запретили экспорт бухгалтерских, аудиторских и PR услуг. Следовательно, российские компании не смогут получать лучший мировой опыт для развития бизнеса и отмывания своей репутации.

Юридические услуги пока под санкции не попали. Хотя до 24 февраля в Москве работало более 20 международных юридических фирм, уже в апреле немногие из них остались. Российские клиенты продолжают обслуживать единичные компании, несмотря на закрытие офисов. Среди них: Latham & Watkins, White & Case и Debevoise & Plimpton, но и эти компании делают запросы в суды об отказе представлять интересы российских компаний.

Пока юридические компании под санкции не попали, но отмечается, что США постоянно пересматривают охват санкций, обсуждая их с правительством Великобритании.

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину KSE Institute запустил аналитический проект, получивший название Самосанкции, направленный на сбор данных об иностранных компаниях, работающих на российском рынке и ограничивающих или прекращающих свою деятельность.

Для подготовки базы данных были использованы идеи и перечни компаний МИД, Минэкономразвития и Минцифры. KSE собирает ежедневную статистику об изменении статуса иностранных компаний, работающих/работавших на российском рынке и ограничивающих или прекращающих свою деятельность.