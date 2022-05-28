Май, 27 в 22:45

Недалеко от столицы Литвы состоялся саммит, где противники современной российской политики и лично президента РФ Владимира Путина обсудили планы по “депутинизации” России.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным издания, участники саммита обсуждали варианты окончательного прекращения путинского режима, который длится почти 23 года.

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— Путин ведет войну не только против Украины, он ведет войну против российского народа, — заявил бывший российский правительственный чиновник.

Издание отмечает, что имена и должности участников саммита являются конфиденциальными. На самой встрече присутствовали около 70 гостей, среди которых были бывшие ведущие политики, эксперты, журналисты и правозащитники, в том числе россияне, живущие за рубежом.

Все они имеют четкое мнение: “Путин принес путинизм в Россию, как Гитлер сделал фашизм приемлемым в Германии”, пишет издание, цитируя одного из участников саммита.

Участники встречи также обсудили три варианта “депутинизации” России.

1. Первый и самый оптимистичный сценарий: “Россия станет одной большой Украиной”. Трещины в режиме приводят к концу нынешнего режима, проводятся демократические выборы, и Россия развивается по украинскому образцу. Но это крайне маловероятно.

2. Сценарий второй: Путина свергают его генералы в армии и спецслужбах, и на смену нынешнему режиму приходит новый, более или менее воинственный. Присутствующие также видят в этом возможность для России.

— Любые изменения — это шаг вперед в нынешней ситуации, — сказал один из участников, пожав плечами.

3. Ужасный сценарий: “восстание снизу”. Если “необразованные массы” восстанут против режима из-за страха, отчаяния и нищеты, то возникнут условия, подобные военным, уличные бои во всех городах и распад России на множество республик.

Как пишет издание, лишь в одном участники саммита сходятся во мнении: Путин покинет Кремль ногами вперед.

При этом в Литве не верят, что многолетний диктатор уйдет в отставку после десятилетий пребывания у власти, отмечает Bild. Наоборот, он будет упорно бороться, как он это делает сейчас в Украине, но в конце концов потеряет все.