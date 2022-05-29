Май, 29 в 9:36

Источники в российской разведке сообщают, что врачи дают президенту Владимиру Путину максимум три года жизни.

Об этом пишет британское издание Mirror.

Офицер ФСБ сказал, что у 69-летнего Путина тяжелая форма быстро прогрессирующего рака и ему осталось не более двух-трех лет.

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По словам источника, из-за болезни Путин также теряет зрение.

— Нам говорят, что он страдает от головных болей. А когда он появляется по телевизору, ему речь на бумагах пишут огромными буквами. Они настолько большие, что на каждой странице может поместиться всего пара предложений. Его зрение серьезно ухудшается. Путину приходится щуриться даже на огромные буквы, — говорит сотрудник ФСБ.

Кроме того, российский президент страдает от тремора.

На прошлой неделе Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи. Камеры запечатлели, как Путин странно выкручивал ноги, пока садился за стол для переговоров.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов также говорил, что у президента РФ несколько серьезных заболеваний, одно из которых — рак.

А еще Путин наводит ужас на персонал резкими сменами настроения.

— Он не будет носить очки, потому что это было бы признаком слабости… Теперь у него случаются вспышки неконтролируемой ярости. Он совсем сошел с ума и почти никому не доверяет, — отмечает источник.

На прошлой неделе со ссылкой на источники в Кремле утверждалось, что 14 дней назад Путин успешно перенес операцию по удалению рака.

Бывший сотрудник британской разведки МИ-6 в России Кристофер Стил заявил, что Путин не может проводить встречи без перерывов на лечение — его постоянно сопровождает команда врачей.

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Самые близкие к Путину шпионы активно говорят о его преемнике и борются за контроль над передачей власти.

Фаворитом является Алексей Дюмин, 49 лет, губернатор Тульской области Подмосковья. Когда-то возглавлявший охрану президента, он утверждал, что спас Путина от медведя. Среди кандидатов и губернатор Астрахани, бывший шпион Игорь Бабушкин, 52 года, а также министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, 44 года. Он сын друга Путина Николая Патрушева, бывшего главы ФСБ, который сейчас возглавляет Совет безопасности России.