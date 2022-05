В британской разведке уверяют, что Россия готова использовать глобальную продовольственную безопасность в своих политических целях, чтобы потом в случае чего во всех неудачах обвинить Запад.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Так, 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций.

В Кремле также попросили Украину разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить проход судов.

В британской разведке уверены, что просьба Руденко относительно разминирования соответствует основному принципу современной российской стратегии: представление альтернативных нарративов, пусть и неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории.

Украина установила морские мины только из-за сохраняющейся реальной угрозы высадки российского десанта.

Поэтому всяческие попытки России добиться ослабления международных санкций говорят о действенности этих санкций против кремлевского режима.

