Россия может начать газовый шантаж Европы, важно показать силу западного мира – Ермак

Май, 29 в 19:12

Кроме продовольственного кризиса, после наступления холодной погоды страна-агрессор Россия может начать газовый шантаж Европы. Поэтому необходимо продемонстрировать силу и единство западных стран.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что такая вероятность существует. По его словам, Кремль сейчас стремится обменять разблокировку украинских портов на уменьшение санкций против страны-агрессора России.

– Нельзя исключать, что Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы. Учитывая, что сейчас Кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно понимать конечную цель Москвы, — считает Андрей Ермак.

По мнению главы Офиса президента, именно поэтому сейчас важно показать силу и единство западного мира. Сильным общим ответом может стать экономическая поддержка Украины, эмбарго на российскую нефть и дополнительные санкции против агрессора.

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