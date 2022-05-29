Россия может начать газовый шантаж Европы, важно показать силу западного мира – Ермак
Кроме продовольственного кризиса, после наступления холодной погоды страна-агрессор Россия может начать газовый шантаж Европы. Поэтому необходимо продемонстрировать силу и единство западных стран.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что такая вероятность существует. По его словам, Кремль сейчас стремится обменять разблокировку украинских портов на уменьшение санкций против страны-агрессора России.
– Нельзя исключать, что Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы. Учитывая, что сейчас Кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно понимать конечную цель Москвы, — считает Андрей Ермак.
По мнению главы Офиса президента, именно поэтому сейчас важно показать силу и единство западного мира. Сильным общим ответом может стать экономическая поддержка Украины, эмбарго на российскую нефть и дополнительные санкции против агрессора.
— Экономическая поддержка Украины, пошлины и эмбарго на российскую нефть, санкции против банковской системы РФ, вторичные санкции, а также именно то оружие, которое просит наше государство – это сильный, общий ответ. Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний. Иначе Кремль попытается расколоть ЕС и продолжит свой шантаж. Украина понимает важность сильной Европы, – убежден Ермак.