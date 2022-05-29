Май, 29 в 15:16

В последние недели все чаще стали говорить о том, что президент России Владимир Путин серьезно болен. Но в американской разведке предупреждают, что нет достоверной информации о его состоянии здоровья.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Путин, которому скоро исполнится 70, годами культивировал образ мачо — катаясь на лошади без рубашки, играя в хоккей и демонстрируя свои приемы дзюдо. На протяжении двух десятилетий пребывания у власти его считали расчетливым и бесчувственным лидером.

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Но с момента полномасштабного военного вторжения России в Украину образ российского президента несколько изменился — его щеки одутловаты, он суетлив, а его речи напыщенны и полны озлобленности.

Война в Украине стала настолько катастрофической для российских Вооруженных сил, что многие начали задаваться вопросом, что привело Путина к такому серьезному просчету.

Кто-то предполагает, что он страдает от умственного упадка. Другие говорят, что Путин серьезно болен, делая общие выводы на основании мельчайших аспектов его поведения. Даже шевеления ногой президента РФ было достаточно, чтобы вызвать волну спекуляций по поводу его здоровья.

В свою очередь три разведывательных и военных эксперта в США, которые пообщались с Insider, не придают большого значения такого рода предположениям.

Джеффри Эдмондс, бывший директор по России в Совете национальной безопасности и бывший военный аналитик ЦРУ, сказал, что не видит ничего, подтверждающего мнение о том, что Путин нездоров.

По его словам, президент РФ публично стал более эмоциональным и злым. Это говорит о том, что российского президента что-то не устраивает.

Издание отмечает, что на войне в Украине уже погибло более 15 тыс. российских военнослужащих, а возможно, и гораздо больше. Российская армия лишилась ошеломляющего количества генералов. Украинские дороги фактически стали кладбищем для российских танков. Кроме того, армия РФ так и не смогла взять Киев.

Путин годами был одержим Украиной и никогда не откажется от своей цели поработить украинцев.

Поскольку в его руках сосредоточена такая большая власть, его здоровье все больше и больше вызывает интерес как у общественности, так и у разведывательного сообщества.

Business Insider считает, что предположения о здоровье Путина исходят из якобы сомнительных источников.

Ранее глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью Sky News заявил, что Путин болен раком и что в РФ готовится переворот с целью сместить президента.

Бывший британский разведчик Кристофер Стил заявил Sky News, что Путин очень болен и его власть находится под угрозой. Business Insider отмечает, что Стил является автором досье, которое наполнено “непристойными и непроверенными заявлениями о связях Дональда Трампа с Россией и ссылается на неназванные источники в России и других странах”.

Кевин Райан, бригадный генерал США в отставке и бывший военный атташе в России, считает, что заявления о серьезном заболевании Владимира Путина могут быть признаком принятия желаемого за действительное.

Райан также сказал, что не видел никаких доказательств того, что Путин в скором времени умрет или же имеет серьезное заболевание. Он также подчеркнул, что даже если российский президент умрет, это не обязательно будет способствовать прекращению боевых действий в Украине.

— Конечно, все когда-то умрут, но я не думаю, что эта война — дело рук только Путина. Его смерть может повлиять на ее ход, но правящий круг, который его поддержал, останется, — сказал Райан.

Британские таблоиды и различные эксперты предположили, что у Путина болезнь Паркинсона, сосредоточившись на том, что российский лидер постукивает и дергает ногой во время встреч.

Другие сконцентрировались на том, что лицо Путина выглядит более одутловатым, чем обычно, что также может свидетельствовать о плохом состоянии его здоровья.

Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сказал Insider, что был поражен недавними фотографиями Путина с опухшим лицом.

Он добавил, что вряд ли американская разведка точно знает, болен Путин или нет — такую информацию обычно очень трудно получить.