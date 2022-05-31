Российские полковники “поливают грязью” руководство армии РФ: журналисты обнародовали запись

Май, 31 в 10:31

Журналисты Схем получили от разведывательного органа Украины аудиозаписи, ранее не попадавшие в публичное пространство. На записях российские полковники обсуждают и “поливают грязью” руководителей, корректирующих полномасштабную вооруженную агрессию России против Украины.

С помощью полученной информации удалось идентифицировать собеседников и подтвердить подлинность записей. Один из собеседников – российский полковник Максим Власов с позывным Югра, который отдавал приказы об обстрелах Мариуполя из Градов в 2015 году. Тогда погибли 30 мирных жителей, более сотни человек получили ранения. С 2018 года его разыскивают украинские правоохранители.

Сейчас смотрят

Второй мужчина – это военный медик Виталий Ковтун, родом из Винницкой области, у которого есть родственники на территории Украины. Он же призвал обстреливать мирных жителей. Полковник работает в Наро-Фоминском военном госпитале в России и имеет много наград.

По данным его социальных сетей, мужчина считает, что российские войска могут “по привычке” взять Берлин, поддерживает идею так называемой федерализации Украины, а также “считает классным” происходящее в фильтрационных лагерях на территории Мариуполя.

Во время разговора военные дают характеристику и ответственному за командование российскими войсками в полномасштабной войне с Украиной – 60-летнему генералу армии и герою РФ Александру Дворникову. Украинские разведчики называют его военным преступником.

Собеседники выражают недовольство работой командующего войсками Восточного округа РФ Александра Чайко и других командиров. Российский военный Ковтун говорит с Власовым об обстрелах гражданских жителей и называет президента РФ Владимира Путина бранными словами.

Журналисты связались с Ковтуном и включили для него фрагменты записей. Его спросили о том, готов ли он открыто заявить о своей позиции по отношению к руководству армии РФ, на что тот ответил, что не готов и не имеет такого желания.